Temptation Island, due ex volti del programma in un nuovo reality show di Amazon

Francesco Chiofalo e Maika Randazzo, ex protagonisti di Temptation Island, tornano sul piccolo schermo con un nuovo reality show su Amazon.

Nelle ultime ore è arrivata una notizia inaspettata su due protagonisti di Temptation Island. Sembra che, infatti, nel nuovo reality show di Amazon in produzione proprio in queste settimane ci saranno anche Francesco Chiofalo e Maika Randazzo.

Temptation Island, due protagonisti scritturati da Amazon

Grazie alla grande popolarità che Temptation Island ha raggiunto sul piccolo schermo, i protagonisti del reality show di Canale 5 continuano, anche anni dopo la loro presenza nel programma condotto da Filippo Bisciglia, ad essere al centro dei pettegolezzi, noti su Instagram e poi a tornare ciclicamente in alcuni programmi mariani. Nelle ultime settimane, si vocifera, Amazon stia registrando un nuovo reality show da presentare in autunno sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, anche se non si conoscono ancora i dettagli. Ma chi ci sarà nel cast di questo nuovo reality show?

Ovviamente non potevano mancare alcuni volti di Temptation Island, anche se non si tratta dei protagonisti dell’ultima edizione che devono ancora raccontare gli sviluppi delle loro storie nello speciale in onda a settembre. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, infatti, nel cast ci saranno Francesco Chiofalo e Maika Randazzo. Ecco tutti i dettagli e il nome di un’altra Vip del web che prenderà parte al progetto.

Temptation Island, Chiofalo e Maika nel nuovo programma Amazon

In questi giorni, secondo le indiscrezioni, si stanno organizzando le riprese di un nuovo reality show targato Amazon, che andrà in onda sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video. Nel cast del programma anche Francesco Chiofalo e Maika Randazzo, al fianco di un volto amato e criticato su Instagram che ha fatto molto discutere.

“Michelle Comi, Francesco Chiofalo e Maika Randazzo sono i primi nomi confermati tra i concorrenti del nuovo reality show di Amazon. Un format che durerà 8 giorni e che promette già colpi di scena e dinamiche tutte da seguire”.

Questa l’anticipazioni della Marzano. Chiofalo è un volto conosciuto dato che dopo Temptation Island è diventato noto sul web ed è tornato spesso in tv, tirato in ballo anche dalle sue ex. Maika, invece, era saltata all’occhio del pubblico per il flirt nel villaggio dei fidanzati con Lino Guanciale. Avrebbe dovuto anche fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello ma a causa del comportamento di Lino, il triangolo amoroso è saltato e così lei è stata tenuta lontano dalla casa più spiata d’Italia. Cosa ne pensate di questo cast? Per noi si respira aria di trash.

