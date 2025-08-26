TGCom24
News VIP

Temptation Island e poi: in onda a settembre su Canale 5 lo speciale dedicato alle coppie della 13esima edizione

Eleonora Gasparini

Per la gioia di tutti i fan, Temptation Island tornerà in onda a settembre su Canale 5 con uno speciale dedicato ai protagonisti del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island e poi: in onda a settembre su Canale 5 lo speciale dedicato alle coppie della 13esima edizione

Cresce l'attesa per Temptation Island e poi. Un appuntamento speciale, in programma la terza settimana di settembre su Canale 5, che permetterà alla redazione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia di rivelare al grande pubblico cosa è realmente successo alle sette coppie lontano dalle telecamere.

Temptation Island e poi in onda a settembre su Canale 5

La 13esima edizione di Temptation Island si è conclusa col botto! L'ultima puntata del fortunato docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ha infatti toccato picchi di 4 milioni 700 mila telespettatori e del 40.38% di share, confermandosi uno dei programmi più seguiti e amati della stagione estiva di Mediaset.

Ma cosa sarà successo ai protagonisti dopo il famoso falò di confronto finale? A svelarlo sarà l'appuntamento speciale Temptation Island e poi che, come riportato da Dagospia, andrà in onda la terza settimana di settembre su Canale 5 e, molto probabilmente, in prima serata. Non mancheranno retroscena inediti, accesi confronti e colpi di scena.

Temptation Island e poi: l'appuntamento speciale con i protagonisti della 13esima edizione

Andrà in onda su Canale 5 lo speciale Temptation Island e poi, che rivelerà a tutti i numerosi fan cosa è successo alle sette coppie della 13esima edizione del docu-reality delle tentazioni condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia: Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo, Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, Alessio Loparco e Sonia Mattalia, Simone Margagliotti e Sonia Barrile, Denise Rossi e Marco Raffaelli, Valentina Riccio e Antonio Panico, Mariaconcetta Schembri e Angelo Scarpata.

La puntata speciale sarà registrata negli studi di Uomini e Donne. Niente più spiagge e falò di confronto. I protagonisti della 13esima edizione saranno chiamati in studio a raccontare cosa è davvero successo lontano dalle telecamere. Scopriremo, dunque, se Ary e Valerio hanno superato la crisi dovuta a un possibile tradimento di lui, come procede la gravidanza di Sonia B. e se Rosario ha davvero voltato pagina dopo la delusione di Lucia.

Leggi anche Rosario Guglielmi avvistato insieme ad un’ex tentatrice

Come scrive Fanpage, la messa in onda dello speciale dedicato a Temptation Island chiarisce anche il motivo del silenzio social mantenuto dalle coppie, tentatori e tentatrici. Per la prima volta, infatti, i protagonisti del docu-reality hanno evitato polemiche, aggiornamenti e spoiler!

Scopri le ultime news su Temptation Island.

