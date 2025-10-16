Temptation Island, due ex protagoniste sono ora coinquiline: "Da coinquiline nel programma a coinquiline nella vita"

News VIP

Due ex protagoniste di Temptation Island hanno deciso di andare a convivere! Ecco di chi parliamo!

L'edizione dell'estate 2024 di Temptation Island è stata una di maggior successo degli ultimi anni, tanto da spingere Fascino a produrre una nuova edizione "autunnale" andata in onda a settembre, ma che non ha soddisfatto il pubblico. Di quella particolare stagione del programma sulle tentazioni ricordiamo alcune protagoniste, come Martina De Ioannon, diventata tronista di Uomini e Donne dopo la fine della storia con Raul Dumitras, ma anche Gaia Vimercati e Vittoria Bricarello, che hanno entrambe chiuso le rispettive frequentazioni, e hanno annunciato di essere andate a convivere.

Temptation Island, Gaia Vimercati e Vittoria Bricarello iniziano una nuova avventura insieme

Gaia Vimercati e Vittoria Bricarello hanno partecipato a Temptation Island 2024 con i rispettivi fidanzati di allora: Luca Bad e Alex Petri. A distanza di oltre un anno da quella esperienza, entrambe le loro storie sono naufragate. Nella trasmissione Gaia si era avvicinata a Jakub Bakkour, attuale corteggiatore di Cristiana Anania, ma aveva ricucito il rapporto con Luca, dando alla loro relazione una seconda possibilità. Dopo diversi mesi, però, Gaia aveva annunciato la rottura definitiva e replicato alle accuse di aver tradito il fidanzato.

Sui social, infatti, aveva rivelato di non vivere di attenzioni mediatiche e che aveva deciso di tornare sui social per raccontare della fine della storia con Luca e che non aveva intenzione di sfruttare i social per attaccare o lanciare frecciatine. Non molto diversa era stata la situazione di Vittoria Bricarello: entrata insieme ad Alex Petri, era uscita dal programma delle tentazioni da single e aveva avuto un breve flirt con il tentatore Simone Dell'Agnello, ma il loro era stato un brevissimo fuoco di paglia. Vittoria aveva provato a recuperare il rapporto ocn l'ex, ma Alex aveva già voltato pagina.

Dopo aver condiviso l'esperienza del docu-reality sulle tentazioni, per Vittoria Bricarello e Gaia Vimercati è arrivato anche un nuovo progetto: le due ex protagoniste di Temptation Island hanno infatti deciso di andare a convivere, diventando così coinquiline!

Gaia Vimercati e Vittoria Bricarello: da Temptation Island alla convivenza

Con un post e un video sui social, Gaia Vimercati e Vittoria Bricarello hanno annunciato di essere diventate coinquiline. Nel filmato, le due ex protagoniste di Temptation Island hanno in mano le chiavi di casa e si mostrano mentre entrambe, dalle rispettive case iniziano il trasloco che le porterà a vivere insieme.

"Avevo detto che avrei documentato il trasloco, ma non ce l'ho fatta.Sono un mix di emozioni, tristezza, felicità, ansia, però si va" ha raccontato Vittoria Bricarello, mentre Gaia Vimercati ha poi mostrato i vari scatoloni e il disordine causato dal trasloco. Le due ex protagoniste del programma hanno poi mostrato le chiavi di casa e fatto fare ai fan un tour virtuale. Al termine del filmato, le due ragazze hanno sventolato le chiavi di casa e hanno commentato con un entusiasta "siamo coinquiline!".

Il post è corredato anche da una didascalia che lascia intendere che, ora che sono diventate coinquiline, Gaia Vimercati e Vittoria Bricarello condivideranno altri momenti di questo nuovo capitolo di vita insieme: "Dopo la nostra convivenza nella casona di T.I.... abbiamo deciso di farla diventare realtà! Sì, è ufficiale: siamo andate a vivere insieme! Da coinquiline in un programma... a coinquiline nella vita vera. Nuova casa, nuova avventura, e mille momenti da condividere (anche con voi)! Siete pronti a far parte di questo nuovo capitolo?".

Scopri le ultime news su Temptation Island