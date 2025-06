Temptation Island, Gaia Vimercati annuncia la rottura con Luca Bad e poi replica alle accuse: "Non vivo di clamore, ma.."

News VIP

Gaia Vimercati rompe il silenzio sui social e annuncia pubblicamente la fine della sua relazione con Luca Bad, con cui aveva partecipato alla passata edizione di Temptation Island.

Temptation Island sta per tornare in onda su Canale 5 con una nuova e imperdibile edizione. Nell'attesa, un'ex protagonista del fortunato docu-reality delle tentazioni è finita al centro del gossip. Si tratta di Gaia Vimercati che, nelle ultime ore, ha annunciato sui social la fine della sua relazione con Luca Bad.

È finita tra Gaia e Luca di Temptation Island: l'annuncio ufficiale sui social

La 13esima edizione di Temptation Island partirà ufficialmente il prossimo giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Al timone l'amatissimo Filippo Bisciglia, che accompagnerà tutti i protagonisti nel loro viaggio nei sentimenti. Sette le coppie che si metteranno in gioco nel villaggio delle tentazioni più famoso d'Italia: Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B, Lucia e Rosario, Denise e Marco, Sarah e Valerio, Angelo e Maria Concetta e infine Valentina e Antonio. M.

Nell'attesa di scoprire tutto sul cast della nuova edizione, un'ex protagonista del docu-reality delle tentazioni è finita al centro dell'attenzione mediatica. Stiamo parlando di Gaia Vimercati, che ha deciso di intervenire sui social per annunciare la rottura con Luca Bad e difendersi dalle accuse circolate in questi ultimi giorni sul suo conto.

La verità di Gaia sulla rottura con Luca

È ufficialmente finita la relazione tra Gaia Vimercati e Luca Bad. I due avevano deciso di partecipare a Temptation Island per cercare di recuperare il loro rapporto, naufragato per alcuni tradimenti da parte di lui. Forte del suo sentimento, la ragazza aveva scelto di dare al compagno una seconda possibilità e lasciare insieme il villaggio delle tentazioni.

Una volta fuori, però, le cose tra Gaia e Luca non sono andate come speravano. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza, il ragazzo avrebbe scoperto vari tradimenti da parte di lei: "È finita malissimo tra Luca e Gaia. La coppia dopo Temptation Island era andata a convivere ma lui ha scoperto vari tradimenti da parte di lei con un suo ex di 50 anni". Accuse che non sono passate inosservate alla diretta interessata, che ha deciso di intervenire sui social per raccontare tutta la verità sulla fine della relazione con Luca e chiarire la sua posizione:

Leggi anche Tra i Tentatori di Temptation Island 2025 anche un ex del trono over di Uomini e Donne

Il nostro percorso a Temptation Island è finito da tempo. Non voglio alimentare gossip e speculazini per cavalcare l'onda. Non vivo di clamore. Sono qui solo per comunicarvi che la mia relazione con Luca è terminata. Una scelta dolorosa, ma maturata con consapevolezza [...] Voglio essere chiara: le autorità competenti sono già intervenute e le forze dell'ordine sono informate su ciò che sta accadendo. Tutto ciò che verrà diffuso, in forma pubblica o privata, senza il mio consenso, sarà oggetto di azioni legali già in corso [...] Non ho mai usato i social per distruggere e non inizierò oggi. Ma non resterò in silenzio se qualcuno tenta di farlo con me con ritorsioni e vendette infondate. Con rispetto, Gaia.

Scopri le ultime news su Temptation Island.