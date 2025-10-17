TGCom24
Home | VIP | News | Temptation Island | Temptation Island, Denise Rossi smentisce il flirt con Filippo Bisciglia: "Non so nulla della sua vita privata"
Schede di riferimento
Temptation Island
Temptation Island
News VIP

Temptation Island, Denise Rossi smentisce il flirt con Filippo Bisciglia: "Non so nulla della sua vita privata"

Anita Nurzia

Denise Rossi, 36enne siciliaana, tra le protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island, ha voluto mettere fine ai rumors su un avvicinamento con il conduttore del docu-reality, Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Denise Rossi smentisce il flirt con Filippo Bisciglia: "Non so nulla della sua vita privata"

Anche a programma concluso, Temptation Island continua a far parlare di sé. Una delle protagoniste più chiacchierate dell’ultima edizione, Denise Rossi, è tornata al centro dell’attenzione per una curiosità che molti fan non hanno potuto ignorare: il presunto feeling con il conduttore Filippo Bisciglia. Dopo la separazione di quest’ultimo da Pamela Camassa, alcuni utenti hanno iniziato a ipotizzare che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice sintonia televisiva.

Temptation Island: Denise chiarisce tutto: “Mi fa troppo ridere”

Durante una sessione di domande su Instagram, la 36enne siciliana ha deciso di mettere a tacere i pettegolezzi rispondendo con ironia e schiettezza:

“Mah raga io non mi sono mai espressa, però questa cosa mi fa troppo ridere, ma dove lo avete visto? Io non mi sono mai più vista con Filippo e non c’entro niente con la sua separazione. Non so nulla.”

Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione: tra lei e Bisciglia nessun contatto dopo il reality dei sentimenti, nessun incontro segreto, solo un malinteso alimentato dai social. Il gossip era nato dai momenti in cui Denise, seduta davanti al falò di confronto con il suo ex Marco, cercava comprensione e sostegno proprio da Filippo. Gli sguardi, le parole pacate e la dolcezza del conduttore avevano fatto sognare qualcuno tra il pubblico, ma per l'ex fidanzata di Marco Raffaelli tutto ciò non è mai andato oltre la normale empatia di una situazione delicata:

“Durante Temptation, lui ha mostrato vicinanza come avrebbe fatto con chiunque. È il suo modo di essere, e io l’ho solo apprezzato.”

La separazione di Filippo e Pamela: un addio dopo 17 anni

Nel frattempo, la fine della lunga storia tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ha scosso i fan del conduttore. I due, insieme da ben 17 anni, avevano sempre mostrato grande complicità e rispetto reciproco. L’annuncio della separazione, arrivato a fine settembre, è stato un vero fulmine a ciel sereno. Nessuno dei due, dopo il comunicato social, ha voluto aggiungere ulteriori dettagli, preferendo affrontare il momento in silenzio e lontano dai riflettori. Stando alle a quanto riportato dal setttimanele Nuovo, la coppia si è separata dopo aver raggiunto una familiarità "fraterna" e non ci sarebbe alcun dissidio tra i due che sono rimasti in ottimi rapporti.

Scopri le ultime news su Temptation Island.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Temptation Island
Temptation Island
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Angelina Mango è tornata con Caramé, il suo nuovo album
news VIP Angelina Mango è tornata con Caramé, il suo nuovo album
Tale e Quale Show: le anticipazioni della puntata di venerdì 17 ottobre, questa sera su Rai1
anticipazioni TV Tale e Quale Show: le anticipazioni della puntata di venerdì 17 ottobre, questa sera su Rai1
Amici 25: Chi è Plasma? Età, Instagram, X-Factor. Tutto sul Cantante del Talent Show di Canale5
news VIP Amici 25: Chi è Plasma? Età, Instagram, X-Factor. Tutto sul Cantante del Talent Show di Canale5
Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Alihan, estenuato, prende una dolorosa decisione. Ecco quale...
anticipazioni TV Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Alihan, estenuato, prende una dolorosa decisione. Ecco quale...
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Marcello sempre più confuso, decisione difficile ad un passo dalle nozze
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Marcello sempre più confuso, decisione difficile ad un passo dalle nozze
Grande Fratello, parla Giulio Carotenuto: "In Casa tutto è amplificato, anche le ferite"
news VIP Grande Fratello, parla Giulio Carotenuto: "In Casa tutto è amplificato, anche le ferite"
Grande Fratello: Chi è Flaminia Romoli? Età, Origini, Instagram. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5
news VIP Grande Fratello: Chi è Flaminia Romoli? Età, Origini, Instagram. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5
Ballando con le stelle, Marcella Bella: "Vorrei arrivare in finale. Alle critiche della giuria rispondo con il sorriso"
news VIP Ballando con le stelle, Marcella Bella: "Vorrei arrivare in finale. Alle critiche della giuria rispondo con il sorriso"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV