Temptation Island, Denise Rossi smentisce il flirt con Filippo Bisciglia: "Non so nulla della sua vita privata"

Denise Rossi, 36enne siciliaana, tra le protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island, ha voluto mettere fine ai rumors su un avvicinamento con il conduttore del docu-reality, Filippo Bisciglia.

Anche a programma concluso, Temptation Island continua a far parlare di sé. Una delle protagoniste più chiacchierate dell’ultima edizione, Denise Rossi, è tornata al centro dell’attenzione per una curiosità che molti fan non hanno potuto ignorare: il presunto feeling con il conduttore Filippo Bisciglia. Dopo la separazione di quest’ultimo da Pamela Camassa, alcuni utenti hanno iniziato a ipotizzare che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice sintonia televisiva.

Temptation Island: Denise chiarisce tutto: “Mi fa troppo ridere”

Durante una sessione di domande su Instagram, la 36enne siciliana ha deciso di mettere a tacere i pettegolezzi rispondendo con ironia e schiettezza:

“Mah raga io non mi sono mai espressa, però questa cosa mi fa troppo ridere, ma dove lo avete visto? Io non mi sono mai più vista con Filippo e non c’entro niente con la sua separazione. Non so nulla.”

Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione: tra lei e Bisciglia nessun contatto dopo il reality dei sentimenti, nessun incontro segreto, solo un malinteso alimentato dai social. Il gossip era nato dai momenti in cui Denise, seduta davanti al falò di confronto con il suo ex Marco, cercava comprensione e sostegno proprio da Filippo. Gli sguardi, le parole pacate e la dolcezza del conduttore avevano fatto sognare qualcuno tra il pubblico, ma per l'ex fidanzata di Marco Raffaelli tutto ciò non è mai andato oltre la normale empatia di una situazione delicata:

“Durante Temptation, lui ha mostrato vicinanza come avrebbe fatto con chiunque. È il suo modo di essere, e io l’ho solo apprezzato.”

La separazione di Filippo e Pamela: un addio dopo 17 anni

Nel frattempo, la fine della lunga storia tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ha scosso i fan del conduttore. I due, insieme da ben 17 anni, avevano sempre mostrato grande complicità e rispetto reciproco. L’annuncio della separazione, arrivato a fine settembre, è stato un vero fulmine a ciel sereno. Nessuno dei due, dopo il comunicato social, ha voluto aggiungere ulteriori dettagli, preferendo affrontare il momento in silenzio e lontano dai riflettori. Stando alle a quanto riportato dal setttimanele Nuovo, la coppia si è separata dopo aver raggiunto una familiarità "fraterna" e non ci sarebbe alcun dissidio tra i due che sono rimasti in ottimi rapporti.

