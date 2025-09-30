Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: arriva il commento di Selvaggia Lucarelli!

News VIP

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono detti addio dopo 17 anni insieme: ecco come ha commentato la loro rottura Selvaggia Lucarelli!

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: dopo 17 anni, il conduttore di Temptation Island e l'ex naufraga hanno deciso di prendere strade diverse e mettere un punto alla loro relazione. Dopo l'annuncio sui social, è arrivata anche l'inaspettata reazione di Selvaggia Lucarelli.

Con poche frasi, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno ufficializzato la fine della loro storia d'amore. A detta di entrambi, la loro relazione era terminata da un po', ma avevano preferito non comunicarlo ancora ai followers. Pur mantenendo rispetto e affetto reciproco, il conduttore e l'ex naufraga hanno deciso di chiudere la loro relazione e proseguire ognuno per la propria strada: "Abbiamo aspettato un po' prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci molto bene" ha scritto Camassa sui social.

La coppia è stata molto amata e seguita sui social dai fan: ogni anno, al termine dell'esperienza di Temptation Island, in occasione del compleanno di Bisciglia, arrivavano immancabili gli auguri della compagna e il conduttore aveva più volte ripetuto di essere molto fortunato ad avere l'amore di Pamela Camassa. La coppia si era conosciuta a un evento nel 2007, come aveva raccontato Filippo Bisciglia, e tra loro era scattata un'immediata scintilla: "Siamo andati a convivere molto presto. Non siamo sposati, ma è come se lo fossimo". Non erano mancate le crisi tra loro, come avevano rivelato nel 2015, quando i due avevano deciso di lasciarsi per un periodo, ma in quell'occasione l'avevano superata ed erano tornati insieme più forti di prima. Nel 2020 la coppia aveva anche parlato del tema figli e Pamela Camassa aveva raccontato di essere stata lei a non volerne fino a quel momento, mentre riteneva che Filippo Bisciglia sarebbe stato un ottimo padre e aveva espresso il desiderio di diventare papà. Pur non riuscendo a realizzare quel desiderio, la coppia sembrava solida e flice, ma le cose sono andate diversamente.

Alcuni rumors avrebbero riportato che Bisciglia sarebbe rimasto affascinato da una protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, anche se Filippo Bisciglia poco prima dell'ultima edizione aveva dichiarato che pur trovando affascinanti le tentatrici del programma, non sentiva per loro alcun trasporto, perché la "mia realtà è Pamela Camassa". In attesa di scoprire se arriveranno ulteriori informazioni sulla rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, è arrivato anche il commento di Selvaggia Lucarelli sulla vicenda.

Selvaggia Lucarelli commenta la rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

L'annuncio della rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ha lasciato senza parole i followers della coppia: i due erano insieme da 17 anni e hanno confermato di aver chiuso la loro relazione già da qualche tempo, ma di aver aspettato ad annunciarlo. La notizia della fine della storia tra il conduttore di Temptation Island e l'ex naufraga ha sconvolto però anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo.

Tra questi anche Selvaggia Lucarelli, che non ha esitato dal commentare ironicamente la fine della storia tra Bisciglia e Camassa, invitando Maria De Filippi a far sedere Filippo Bisciglia sul trono di Uomini e Donne. Pubblicando nelle stories uno dei tanti post che hanno diffuso la news della rottura tra Filippo e Pamela, la giornalista di Ballando con le Stelle ha aggiunto come commento:

"Dategli subito il trono"