Temptation Island, Denise e Marco sono la settima coppia ufficiale della nuova edizione: il video di presentazione

News VIP

Il cast di Temptation Island è completo! Svelata anche la settima e ultima coppia ufficiale della 13esima edizione: ecco chi sono Marco e Denise e perché hanno deciso di partecipare al programma.

A poche settimane dall'inizio di Temptation Island, è stata presentata anche la settima e ultima coppia ufficiale della 13esima edizione. Si tratta di Marco e Denise. Ecco il video di presentazione dei due nuovi protagonisti del docu-reality che metteranno a dura prova il loro amore nel villaggio delle tentazioni.

Denise e Marco sono la settima coppia ufficiale di Temptation Island

Cresce l'attesa per la prima puntata della 13esima edizione di Temptation Island che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, andrà in onda giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Al timone l'amatissimo Filippo Bisciglia, che accompagnerà tutte le coppie nel loro viaggio nei sentimenti. A fare da sfondo, dopo anni trascorsi all’Is Morus Relais in Sardegna, sarà quest'anno la Calabria, più precisamente il Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina.

Ma chi saranno i protagonisti che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni più famoso d'Italia? Dopo Alessio e Sonia M, Simone e Sonia B, Valentina e Antonio, Angelo e Maria Concetta, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario, nelle ultime ore è stata svelata anche la settima e ultima coppia ufficiale del programma. Loro sono Marco e Denise. Conosciamoli meglio!

Il video di presentazione di Marco e Denise

Marco e Denise sono la settima coppia ufficiale della 13esima edizione di Temptation Island. I due stanno insieme da quattro anni e convivono da un anno e mezzo. A contattare la redazione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia è stata la ragazza, che ha raccontato di avere dubbi forti sull'amore soprattutto dopo aver scoperto un tradimento del suo fidanzato:

Scrivo al programma per sapere chi è ad oggi Marco, perché purtroppo non lo so più. Non so se mi ama e non mi fido più di lui, specialmente dopo aver scoperto un tradimento che risale a 3 anni fa. Voglio darmi quest’ultima occasione per capire se continuare questa relazione o se concluderla definitivamente.

Dal suo canto, Marco ha rivelato di essersi assunto tutte le responsabilità, ammettendo di aver commesso un errore che ha segnato una rottura significativa. Nel video di presentazione, il ragazzo ha dichiarato di essersi impegnato per ricostruire la loro storia e per dimostrarle che vuole andare avanti insieme:

Lo ammetto, ho fatto un errore, ma ad oggi penso di essere cambiato, perché negli ultimi anni le ho dato delle dimostrazioni forti. Ho cambiato il mio lavoro, ho aperto un’attività e ho deciso di andare a convivere con lei. Però il suo atteggiamento nei miei confronti non è mai cambiato. Anzi, sono sempre sotto controllo, sempre giudicato e tutto quello che faccio non le va mai bene.

Leggi anche Prime segnalazioni sul cast di Temptation Island!

Con Marco e Denis, quindi il cast della nuova edizione di Temptation Island è completo! Le sette coppie che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel villaggio in Calabria sono: Alessio e Sonia M, Simone e Sonia B, Valentina e Antonio, Angelo e Maria Concetta, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario. Per saperne di più non ci resta che attendere la prima puntata del programma, che andrà in onda il prossimo giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Non mancate!

Scopri le ultime news su Temptation Island.