Uomini e Donne, nel cast del Trono Over anche Denise di Temptation Island?

Si mormora che nel cast del trono over di Uomini e Donne potrebbe approdare anche Denise Rossi, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island.

La nuova edizione di Temptation Island si è conclusa e ogni coppia ha capito quale direzione far prendere al proprio viaggio dei sentimenti. Denise Rossi e Marco Raffaelli si sono lasciati e si mormora che lei potrebbe essere una delle nuove protagoniste del trono over di Uomini e Donne.

Uomini e Donne nel cast anche Denise di Temptation Island?

Successo clamoroso per la nuova edizione di Temptation Island che è stata la più vista di sempre, festeggiato dai protagonisti ma soprattutto dal presentatore Filippo Bisciglia che si riconferma essere uno dei volti più amati del piccolo schermo e di Mediaset. Tra i protagonisti di questa edizione la coppia formata da Denise Rossi e Marco Raffaelli. I due hanno deciso di prendere parte al programma a causa delle incomprensioni di base nella loro relazione, dal momento che Denise ha sempre giudicato Marco immaturo, ed è rimasta colpita scoprendo un tradimento che risaliva a tre anni prima. Lui ha cercato di farsi perdonare in tutti i modi ma ha iniziato poi a soffrire le continue critiche della fidanzata che non sembrava essere mai soddisfatta del suo operato.

Nel villaggio delle fidanzate, Denise si è avvicinata moltissimo al tentatore Flavio, che ha firmato con Mediaset si mormora per Uomini e Donne, paragonandolo spesso e volentieri a Marco. Video dopo video, Raffaelli ha preso la calma, geloso per gli sguardi e i gesti tra la sua fidanzata e l’affascinante single, e molto deluso dal fatto di essere costantemente posto sotto giudizio e paragonato ad un ragazzo di 24 anni che Denise neppure conosce veramente. Al falò di confronto anticipato voluto da Marco la coppia si è lasciata, nonostante i tentativi di Denise di far cambiare idea al proprio fidanzato, poi c’è stato un secondo falò durante il quale sembrava essersi chiarita la situazione.

Ad un mese di distanza, invece, scopriamo che Marco ha nuovamente lasciato Denise, nonostante tutte le difficoltà del caso, dal momento che non era più sicuro di essere innamorato di lei e che la loro relazione era tornata al punto di partenza, con Rossi giudicante e indisponente. Sebbene Denise si sia detta ancora molto innamorata, sembra che per lei si potrebbe aprire una nuova occasione televisiva.

Uomini e Donne, Denise nel trono over?

Sembra che dopo la sua esperienza a Temptation Island, Denise Rossi potrebbe approdare nel cast di Uomini e Donne. La fine della sua storia d’amore con Marco Raffaelli è stata moto dolorosa per Denise, che si è anche commossa parlandone con Filippo Bisciglia durante l’intervista un mese dopo la fine delle riprese. Mentre Sarah Esposito conquista il ruolo di tronista, avendo fatto ricredere il pubblico del programma di Canale 5, Denise sarà nel cast del trono over secondo la recente indiscrezione lanciata da Deianira Marzano.

Al momento nessuna certezza o conferma da parte della diretta interessata o dalla redazione del dating show di Maria De Filippi, ma certamente la bellezza di Denise non è passata inosservata e sarebbe un’ottima candidata al ruolo, per portare scompiglio e novità in studio. Certo chissà come reagirà vedendo Flavio, il tentatore che l’ha colpita moltissimo, sul trono e chissà se alla fine non si unirà alla schiera delle sue corteggiatrici.

