Temptation Island, conferma inaspettata su una Coppia del programma: DAZN li inquadra allo stadio!

Durante una partita allo stadio, DAZN inquadra una coppia in particolare e così anticipa cosa è successo a due protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

Tra poche settimane scopriremo cosa è successo alle coppie di Temptation Island grazie ad uno speciale che andrà in onda su Canale 5. Nel frattempo, DAZN inquadra una coppia del programma allo stadio e regala uno spoiler inaspettato.

Temptation Island, spoiler su una delle coppie

Dopo la fine dell’ultima edizione di Temptation Island, a differenza delle scorse edizioni, alle coppie non è stato permesso di tornare sui social o rilasciare dichiarazioni su quanto accaduto una volta concluso il programma. Filippo Bisciglia ha, come sempre, intervistato le coppie un mese dopo ma sappiamo che la situazione in questi casi cambia rapidamente anche di settimana in settimana, e il pubblico è sempre più curioso di scoprire cosa è successo. Tra le coppie che più incuriosiscono i fan c’è senza dubbio quella che, nel corso delle puntate, è diventata un vero e proprio triangolo amoroso ovvero quella formata da Valerio Ciaffaroni, Sarah Esposito e la tentatrice Arianna Mercuri.

Dopo aver scoperto i tradimenti della sua fidanzata, Valerio si è avvicinato alla tentatrice e tra loro è scatto un bacio. Così, il romano ha convocato Sarah al falò di confronto anticipato e ha deciso di lasciarla, sebbene tra un mare di lacrime. Mentre le segnalazioni riportano che Sarah sarebbe ancora innamorata di Valerio, pur pensando di accettare il trono di Uomini e Donne qualora Maria De Filippi glielo proponesse, lui ha continuato a frequentare la single Ary come rivelato a Filippo durante l’intervista del mese dopo.

Alcune segnalazioni, tuttavia, sembravano confermare anche la fine di questo flirt fino a pochi giorni fa, quando Valerio e Ary sono stati visti insieme. Ora, tuttavia, arriva un clamoroso spoiler che lascia ancora meno dubbi sulla situazione. Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Valerio e Ary inquadrati da DAZN

A quanto pare la conoscenza tra Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri procede a gonfie vele. Nonostante le segnalazioni sul bacio tra il protagonista di Temptation Island e una misteriosa ragazza a Gallipoli, poi l’avvistamento della tentatrice con un altro uomo in un noto locale di Roma, ecco che la coppia è stata pizzicata da nientedimeno che DAZN.

Nel corso della diretta sulla nota piattaforma streaming di Lazio - Como, infatti, vengono inquadrati Valerio e Ary fianco a fianco e i fan di Temptation Island se ne accorgono immediatamente. La foto della coppia è diventaste virale, poi è arrivata la conferma anche da parte di Lorenzo Pugnaloni che ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram.

Dazn mi si è bloccato così e sono stata 5 min buoni a chiedermi chi fossero perché avevano una faccia familiare 👍🏻 pic.twitter.com/pp1kO1f76S — chiara 💐 (@volevocambiare) August 24, 2025

