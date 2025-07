Temptation Island, arrivano le Corna: ecco chi tradirà la sua fidanzata nelle prossime puntate

News VIP

Nuove Anticipazioni clamorose su Temptation Island. Ecco chi sarà il fidanzato infedele nelle prossime puntate in onda su Canale 5.

Nelle prossime puntate di Temptation Island arriverà un clamoroso tradimento. Le Anticipazioni bomba lanciate proprio nelle ultime ore, infatti, rivelano che uno dei fidanzati avrà un incontro ravvicinato con una bella tentatrice. Ecco tutti i dettagli.

Anticipazioni Temptation Island: un tradimento in arrivo

Tutto pronto per il doppio appuntamento con Temptation Island che, questa settimana, andrà in onda mercoledì e giovedì in prima serata su Canale 5. Nel corso dell’ultima puntata abbiamo assistito a diverse reazioni esplosive da parte dei fidanzati di questa edizione, pronti a distruggere oggi e mobili d’arredo dopo aver visto i video delle loro fidanzate nel capanno. Tra la sceneggiata di Antonio Panico, diventato virale su Instagram in pochi click per la drammaticità della sua reazione alle parole della fidanzata Valentina Riccio, al falò di confronto tra Sonia M e Alessio che è stato davvero surreale, ora tocca finalmente ad un bel paio di corna.

Mentre Filippo Bisciglia fa un commento sulle coppie di questa stagione, ammettendo che accadranno cose mai viste prima e aumentando così la curiosità del pubblico a dismisura, arriva una clamorosa anticipazione sulle prossime puntate. Sembra, infatti, che un fidanzato abbia tradito la sua compagna con una affascinante single nel villaggio, con un incontro passionale registrato dalle telecamere. Chi è lui? Il terrapiattista Simone Margagliotti. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, Simone tradisce Sonia

Clamoroso colpo di scena nelle prossime puntate di Temptation Island che riguarderà la coppia formata da Simone Margagliotti e Sonia. Lui si è presentato nel villaggio dei fidanzati come un personaggio davvero singolare e particolare, un uomo che crede nella terra piatta, nel fatto che dinosauri non si siano mai estinti e tanto altro. Simone ha fatto piangere Sonia, insicura sulla sua fedeltà e messa davanti alla realtà dei fatti quando lui ha confidato, in termini più poetici, di averla già tradita in passato. Un duro colpo per la ragazza, che tuttavia ha atteso per convocare il falò di confronto anticipato, forse volendo ulteriori prove delle parole del compagno. Secondo Dagospia, sarà proprio Simone il prossimo traditore di Temptation Island, con un incontro hot con una tentatrice.

“Appassionati di corna, tenetevi forte! Arrivano turbolenze fortissime nel doppio appuntamento di mercoledì e giovedì di “Tempation Island”. – si legge su Dagospia – Noi siamo in grado di rivelarvi che il tanto anelato tradimento arriva nel villaggio dei fidanzati. A non tenere a bada ormoni e lingua sarà il terrapiattista Simone, il personal trainer di 28 anni che avrà un incontro ravvicinato del terzo tipo con una tentatrice. Ma attenzione: non perderà la trebisonda per Eva, la single alla quale si era avvicinato in un primo momento. Per la povera Sonia sarà una conferma. Già nelle scorse puntate lui aveva rivelato di aver ceduto a qualche tentazione fuori dal villaggio. Per lei era stato un colpo al cuore, ma aveva preferito andare avanti nel percorso dei ri-sentimenti per vedere dove lui si sarebbe spinto. Ora che il tradimento sarà sotto i suoi occhi, come reagirà? Ah, non saperlo”.

Insomma, sembra che Simone avrà un incontro con una delle single del villaggio e non si tratta di Eva Giusti, la prima ragazza ad averlo colpito e con la quale sembrava star per nascere una simpatia. Come la prenderà Sonia? Questa volta deciderà di chiedere il falò di confronto per piantarlo in asso? Ce lo auguriamo per lei.

