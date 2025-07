Temptation Island, parla Filippo Bisciglia: "Le coppie che partecipano tirano fuori il coraggio di dire cose mai dette prima"

News VIP

Filippo Bisciglia, timoniere del docu-reality più amato dell'estate, parla delle coppie protagoniste di Temptation Island.

Un successo che va oltre ogni aspettativa: Temptation Island continua a dominare l’estate televisiva italiana, confermandosi come il vero fenomeno dei palinsesti di Canale 5. Il docureality firmato Fascino PGT, la casa di produzione di Maria De Filippi, ha conquistato una media di oltre3 milioni e 800 mila spettatori a puntata, con uno share da capogiro e numeri da capogiro anche sui social, dove ogni episodio diventa subito virale.

Temptation Island: "Quando vedo soffrire una delle fidanzate o dei fidanzati, perché non riesco a fare a meno di empatizzare con loro", la confessione di Filippo Bisciglia

L’entusiasmo è talmente alto che la rete ha deciso di allungare la stagione con una puntata extra. A sottolineare l’importanza di questo traguardo è proprio Filippo Bisciglia, volto storico e rassicurante del programma:

"Questi risultati premiano il lavoro di una grande squadra sotto la guida di Maria De Filippi, la mente di tutto il progetto"

Il format colpisce dritto al cuore del pubblico, che si rispecchia nelle storie autentiche di uomini e donne comuni alle prese con i dilemmi dell’amore. Un esempio su tutti è la coppia formata da Sonia M. e Alessio, entrambi avvocati, rispettivamente 48 e 39 anni: hanno catalizzato l’attenzione sin dalla prima puntata, quando lui ha ammesso davanti alle telecamere:

“Dubito di averla mai amata davvero. I miei sono forse solo sentimenti di gratitudine.”

Una dichiarazione che ha lasciato il pubblico senza fiato e ha acceso il dibattito online.

Per Filippo Bisciglia, la chiave del successo è proprio questa connessione emotiva tra le coppie e chi guarda da casa. Ecco cosa ha dichiaraato il conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni:

"Credo che nel pubblico scatti l’immedesimazione nel vedere coppie formate da persone normali, che vivono storie ed emozioni comuni a tutti".

Il conduttore ammette di lasciarsi coinvolgere profondamente dal viaggio nei sentimenti dei partecipanti:

"Io ho la lacrima facile, mi commuovo molto facilmente. Mi succede quando vedo soffrire una delle fidanzate o dei fidanzati, perché non riesco a fare a meno di empatizzare con loro".

A far male, oggi, non è solo la gelosia o la convivenza forzata con i tentatori, ma piuttosto le parole, spesso taglienti e inaspettate:

"È come se improvvisamente le coppie tirassero fuori il coraggio di dire cose mai rivelate prima all’interno del rapporto. O magari sono anche state dette, ma farlo davanti alle telecamere e a milioni di persone ha un altro valore".

Non è raro che Bisciglia si trovi in difficoltà durante i falò, combattuto tra il ruolo da conduttore e la spinta umana a intervenire:

"Quando mostro dei video e assisto alle reazioni dei partecipanti, mi verrebbe da esprimere un’opinione. Ma è il loro viaggio nei sentimenti, non il mio. Sono loro a doversi guardare dentro e a fare delle scelte, che poi possono essere ribaltate una volta usciti, come è successo più volte anche nelle precedenti edizioni".

In attesa del nuovo appuntamento – ora con una puntata in più – Temptation Island si conferma molto più di un programma estivo: è uno specchio emotivo delle relazioni contemporanee, dove ogni lacrima, sguardo e silenzio pesa come un verdetto.

