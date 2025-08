Temptation Island, Antonella Clerici fa i complimenti al programma e finisce sotto accusa

News VIP

Antonella Clerici commenta positivamente Temptation Island ma qualcuno l’accusa di volersi arruffianare Maria De Filippi.

Antonella Clerici è una fan di Temptation Island come milioni di italiani, come conferma lo share ottenuto da questa edizione che ad oggi è la più seguita di sempre. Qualcuno, tuttavia, non ha apprezzato il commento della presentatrice di The Voice e l’ha accusata di voler fare la ruffiana con Maria De Filippi.

Antonella Clerici fan di Temptation Island

È Temptation Island il programma più caldo dell’estate italiana e lo confermano gli ascolti straordinari che il pubblico di Canale 5 ha regalato a questa edizione del reality delle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia. Il presentatore ha guidato le coppie di questa stagione attraverso il loro viaggio nei sentimenti e non sono mancati i colpi di scena così come i momenti trash. Dopo aver fatto una serie di sceneggiate, preso a calcio oggetti e corso in spiaggia con l’intenzione di arrivare alla sua fidanzata per poi fare neppure cinquanta metri, Antonio Panico ha chiesto la mano della fidanzata Valentina Riccio.

Epilogo a sorpresa, invece, per Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo quando, dopo essere usciti insieme dal programma pronti alla convivenza, lui ha scoperto che lei aveva visto di nascosto il single Andrea, il tentatore con il quale aveva stretto un bel rapporto nel villaggio delle fidanzate. Poi il colpo di scena supremo offerto da Simone e Sonia B che sono in attesa del loro primo figlio insieme e stanno provando a ricucire il rapporto per formare una bella famiglia, anche se si vocifera che lui l’abbia tradita ancora con la single Rebecca dopo Temptation Island. Insomma, sono tantissimi i fan del programma e tra loro c’è anche Antonella Clerici, che ha fatto un elogio sul web e che è finita al centro delle polemiche per le sue parole.

Antonella Clerici al centro delle polemiche

Antonella Clerici fa parte della schiera dei fan di Temptation Island, e non è l’unico volto noto del televisivo italiano ad appassionarsi al reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Temptation Island tiene con il fiato sospeso, stupisce, fa ridere, è surreale a tratti ed iconico almeno per quanto riguarda le perle trash che risuonano nella testa degli appassionati del genere.

“Comunque Temptation Island è magnetica, forse perché le corna le abbiamo avute tutte e tutti“.

Ha commentato Antonella che ha seguito con piace questa ultime stagione del programma. Immediata, tuttavia, la frecciatina social di una utente che ha accusato Antonella di voler essere ruffiana nei confronti di Maria De Filippi, elogiando pubblicamente uno dei suoi format. Mentre Clerici si difende, a noi sembra davvero azzardato ipotizzare che una conduttrice che è in televisione da decenni con un suo pubblico affezionato e una grande riconferma da parte della Rai abbia bisogno di questi mezzucci.

