Temptation Island, indiscrezione shock su Simone: ha rivisto la single Rebecca nonostante la gravidanza della fidanzata

Simone ha rivisto la single Rebecca dopo Temptation Island? La gravidanza della fidanzata Sonia B non sembra averlo fermato, ecco i dettagli sulla segnalazione.

Notizia dell’ultima ora ed ennesimo colpo di scena servito su un piatto d’argento dalla coppia formata da Simone e Sonia B. Dopo aver stupito il pubblico di Temptation Island annunciando la gravidanza, Simone è protagonista di una segnalazione che lo vorrebbe colpevole di aver rivisto la single Rebecca nonostante la sua fidanzata sia incinta.

Temptation Island, Simone ha tradito ancora Sonia B?

Il viaggio nei sentimenti di Simone Margagliotti e Sonia Barrile è stata una montagna russa e la coppia ha catalizzato l’attenzione dei fan di Temptation Island, puntata dopo puntata. La coppia ha deciso di dare una scossa alla lunga relazione - i due si conoscono da quindici anni e stanno insieme da cinque anni - dopo una profonda crisi che ha rischiato di dividerli. Nel villaggio dei fidanzati, dopo essersi lasciato andare a professioni surreali come il fatto che la Terra sia piatta e che i dinosauri non si siano mai estinti, Simone si è avvicinato alla single Rebecca. In esterna, dopo abbracci e ammiccamenti, i due si sono baciati in bagno e Sonia ha visto tutto in un video che l’ha lasciato profondamente sconvolta e turbata.

Barrile ha chiesto il falò di confronto immediato e ha lasciato Simone, il quale nel frattempo ha avuto un mistico ripensamento e ha capito che è proprio lei la donna della sua vita, e che non voleva perderla. Un mese dopo la coppia, tuttavia, ha stupido tornando insieme mano nella mano per l’intervista con Filippo Bisciglia, rivelando di aver scoperto pochi giorni prima di essere in dolce attesa. Sono piovute copiose critiche da parte del popolo del web per la gravidanza inattesa, ma Simone sembrava sinceramente pentito e certo di poter riconquistare la fiducia della sua fidanzata e crescere insieme questo bambino al meglio. Una segnalazione, tuttavia, spazza via l’idilliaco quadretto.

Temptation Island, Simone rivede Rebecca?

Ad un mese di distanza dalla fine della loro avventura a Temptation Island, Sonia Barrile e Simone Simone Margagliotti hanno annunciato di aver scoperto di essere in attesa del loro primo bebè. Sonia era incinta già durante la sua esperienza nel reality show condotto da Filippo Bisciglia ma non ne era consapevole. Questa notizia sembra averli uniti, dato che Simone si è detto pronto ad impegnarsi seriamente per crescere insieme il loro bambino come una famiglia e Sonia si è detta disposta a metterlo alla prova e ad accettare un compromesso, quando la ferita per il tradimento in diretta tv sarà del tutto guarita. Nelle ultime ore, tuttavia, la segnalazione di Lorenzo Pugnaloni rischia di rimettere tutto in discussione:

“Tutto bello e commovente. Ma a me sono arrivate voci che lui si è risentito con la single Rebecca e dovrebbero anche essersi visti”.

L’esperto di gossip ha promesso di indagare su questa segnalazione preoccupante, ma nel frattempo torna il dubbio che Simone possa aver visto la single Rebecca per approfondire dopo il bacio a Temptation Island, nonostante la gravidanza della fidanzata che ha tentato in tutti i modi di riconquistare.

