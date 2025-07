Temptation Island, anticipazioni: ecco gli sviluppi delle coppie un mese dopo dalla fine del programma

News VIP

Qual è stato l'epilogo dopo un mese per le coppie di Temptation Island?

Oggi, giovedì 31 luglio si concluderà la tredicesima edizione di Tempation Island con l'ottava puntata. Nel corso dell'ultimo attesismo appuntamento, Filippo Bisciglia avrà modo di incontrare le coppie che hanno partecipato al docu-reality scoprendo, un mese dopo, come si sono evolute le complesse vicende dei protagonisti di questa edizione.

Tempation Island, anticipazioni: chi sta insieme e chi si è lasciato delle sette coppie protagoniste?

Rosario e Lucia

Ieri, abbiamo assistito al bilancio della coppia formata da Rosario e Lucia, i cui esiti sono stati davvero sorprendenti. I due ragazzi, al falò, sono riusciti a sotterrare malumori e gelosie, uscendo insieme dal programma. Tuttavia, come avrebbe desiderato Lucia, non sono andati a convivere e a Filippo Bisciglia la ragazza ha raccontato di aver subito un atteggiamento piuttosto pressante da parte di Rosario. Il motivo? Il 29enne credeva totalmente alla buona fede della sua fidanzata e infatti si è scoperto che Lucia ha rivisto il single Andrea tenendo il suo fidanzato all'oscuro di tutto. E' stato proprio Andrea a mandare un video alla produzione, svelando i retroscena di cui Rosario non era a conoscenza. Dalle nuove indiscrezioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, la coppia pare si sia detta addio definitivamente. Tuttavia, Lucia, sembra che si stia frequentando con un altro single del villaggio.

Marco e Denise

Dopo essere usciti separati dal programma, Marco e Denise si ritroveranno faccia a faccia con Filippo Bisciglia nella puntata finale. In quell'occasione, decideranno di darsi una seconda possibilità, scegliendo di uscire insieme. Tuttavia, una volta tornati alla quotidianità, le vecchie incomprensioni riemergeranno rapidamente. Sarà Marco a prendere la decisione definitiva di chiudere la relazione, mettendo fine a ogni possibilità di recupero.

Sonia Mattalia e Alessio Loparco

La loro uscita dal programma era avvenuta precocemente, dopo un falò anticipato richiesto da Sonia a soli due giorni dall'inizio. Alessio, in quell'occasione, aveva scelto di uscire da solo, ribadendo il suo desiderio di restare single anche nella puntata del 30 luglio. Ma nel colpo di scena della puntata finale, i due annunceranno di essere tornati insieme. Alessio è anche rientrato nella casa che condivideva con Sonia e sua madre, segno che la relazione ha ripreso slancio, almeno per ora.

Sarah e Valerio

La loro rottura sembrava definitiva già durante il programma, e nel confronto finale con Filippo Bisciglia, i due confermeranno la volontà di lasciarsi. Ma la vera novità riguarda Valerio, che ha già intrapreso una frequentazione con la single Arianna Mercuri lontano dalle telecamere. Secondo quanto rivelato da Maggio, tra loro sarebbe nata una relazione con basi solide, destinata a continuare anche al di fuori di Temptation Island.

