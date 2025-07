Temptation Island, Anticipazioni: colpo di scena al falò di confronto tra Alessio e Sonia M

News VIP

Arrivano clamorose Anticipazioni sul falò di confronto tra Alessio e Sonia M a Temptation Island. Il colpo di scena è davvero inaspettato, ecco cosa succederà.

Alessio Loparco e Sonia Mattalia hanno catalizzato l’attenzione del pubblico di Temptation Island, dopo due falò di confronto senza un nulla di fatto e uno strappo alle regole del reality show condotto da Filippo Bisciglia che ha entusiasmato i telespettatori. Ma come finirà il loro viaggio nei sentimenti? Ecco le Anticipazioni assurde su quello che accadrà tra loro durante l’ultimo confronto.

Temptation Island, Sonia M e Alessio si vedranno al falò

Tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, Alessio Loparco e Sonia Mattalia hanno sin da subito catalizzato l’attenzione del pubblico di Canale 5. Divisi da una certa differenza d’età, la coppia è in crisi perché Sonia ha iniziato a dubitare dei sentimenti di Alessio, che teme stia con lei solo per approfittarsi del fatto che sia un avvocato esperto e che lo abbia aiutato durante la sua abilitazione, mentre lui invece si è detto stanco delle continue discussioni con la sua compagna. Approdati nel programma condotto da Filippo Bisciglia, tuttavia, Alessio ha repentinamente cambiato la sua versione dei fatti, raccontando di non essere innamorato di Sonia e forse di non esserlo mai stato, ma di essere rimasto con lei per semplice riconoscenza.

Insomma, i dubbi di Sonia M sono diventati realtà e la donna è crollata, pronta ad affrontare il suo fidanzato al falò di confronto anticipato non volendo più aspettare per ricevere le dovute spiegazioni dopo queste parole tanto forti. Alessio, tuttavia, non si è presentato sperando di poter guadagnare tempo e invece Sonia ha deciso di andarsene, costringendolo così a salutare tra le lacrime i suoi compagni di viaggio, ai quali ha candidamente ammesso di aver fatto tanto per entrare a Temptation Island e di essere deluso dall’occasione sprecata. E della tua fidanzata nulla? Comunque andiamo avanti.

La redazione mariana ha permesso a Sonia di rimanere al fianco delle altre ragazze come consigliera, dandole un’occasione d’oro per continuare la sua esperienza televisiva ed emotiva. Alessio, ripensando a tutto, ha deciso di chiedere un secondo falò di confronto per parlare con Sonia, sbeffeggiato anche da Filippo Bisciglia che ci chiediamo dove trovi la forza di non ridere in faccia ai concorrenti la maggior parte delle volte, e ovviamente l’avvocato non si è presentato dandogli il benservito.

Temptation Island, anticipazioni sul confronto tra Sonia M e Alessio

Affranto, Alessio ha dovuto prendere atto del fatto che Sonia M ha deciso di non presentarsi al falò di confronto per parlare con lui, risoluta a prendersi ancora del tempo con le altre ragazze del villaggio, mentre lui è in albergo ad attendere. I fan di Temptation Island hanno adorato questo spettacolo, davvero imbarazzante per Alessio, ma Filippo Bisciglia ha fatto sapere che la storia non è finita qui. Nelle ultime ore in prossimità della nuova puntata di Temptation Island, che raddoppia e si allunga su Canale 5, Dagospia ha fatto un’altra Anticipazione davvero scottante.

“Dopo aver rifiutato il falò nella scorsa puntata, questa volta la Sally Spectra del tavoliere deciderà di accettare l’incontro con il fidanzato che, già durante le prime ore nel villaggio, l’aveva umiliata sostenendo di averle fatto la proposta di matrimonio per gratitudine e aveva rincarato la dose aggiungendo di non essere sicuro di averla mai amata. Alla luce di queste parole e della seconda richiesta di falò per un chiarimento, tutti si aspettavano un Alessio pentito, pronto a tornare sui suoi passi. Ed è qui che arriva l’inaspettato colpo di scena. Dagospia è in grado di rivelarvi che Alessio deciderà di mollare Sonia M. sostenendo di “non aver detto nulla di grave”.

Un epilogo che sa di vendetta dopo che lei non gli ha permesso di svaccanzare nel villaggio richiedendo il confronto poche ora dopo l’ingresso nel programma”. Insomma, anche durante il loro confronto finale al falò sembra che Alessio non sarà neppure in grado di chiedere scusa alla sua ex fidanzata, accecato dalla perdita della possibilità di stare in tv per qualche altro giorno. Non ci aspettavamo nulla di diverso, bisogna ammettere. Comunque secondo Dagospia non sarà finita qua neppure dopo il loro confronto, dunque cosa potrebbe accadere? Lo scopriremo presto.

