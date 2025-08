Temptation Island, Angelo non perde tempo dopo la rottura con Maria Concetta: la segnalazione

News VIP

Angelo Scarpata protagonista di una segnalazione dopo Temptation Island, ecco cosa ha fatto a poche settimane dalla rottura con Maria Concetta Schembri.

Angelo Scarpata non ha fatto di certo una bella figura durante la sua partecipazione a Temptation Island. Distrutto dalla fidanzata Maria Concetta Schembri, il protagonista del reality show condotto da Filippo Bisciglia è oggetto di una nuova segnalazione, ecco i dettagli.

Temptation Island, Angelo Scarpata protagonista di una segnalazione

La nuova stagione di Temptation Island ha catalizzato l’attenzione del pubblico di Canale 5, che ha regalato al reality condotto da Filippo Bisciglia ascolti stellari, confermando questa come l’edizione più vista di sempre. Tra i protagonisti c’era anche la coppia formata da Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri, che hanno deciso di mettere alla prova la loro relazione dal momento che lei proprio non riusciva a fidarsi sottoponendo il fidanzato a test inquisitori alla ricerca del tradimento. Inizialmente i metodi poco ortodossi e la grande gelosia di Maria Concetta hanno portato il pubblico dalla parte di Angelo, ma durante il suo percorso nel villaggio delle fidanzate lui ha svelato la vera faccia e tutti hanno cambiato idea.

Il “toporatto” così soprannominato da Maria Concetta ha provato a sedurre la tentatrice Marianna Furmiglieri, ma sembrava essere molto sulle sue davanti alle telecamere, insospettendo tutti. Alla fine Marianna lo ha tradito parlando con altri protagonisti di quello che Angelo le ha detto lontano dalle telecamere quando pensava di non essere visto da nessuno ovvero le avrebbe proposto di vedersi una volta fuori dal programma. Nel racconto del mese dopo la situazione non è migliorata, anzi, Maria Concetta ha raccontato che Angelo le diceva di amarla e di volerla riconquistare, mentre vedeva altre donne oltre al fatto che l’ha tradita proprio a ridosso di Temptation Island con la sua ex fidanzata.

Temptation Island, Angelo vuole fare tv?

Dopo la pessima figuraccia a Temptation Island, Angelo Scarpata è protagonista di una nuova segnalazione. Una ragazza, infatti, ha scritto alla blogger Deianira Marzano di aver iniziato a frequentare l’ex fidanzato di Maria Concetta Schembri, ma di aver chiuso immediatamente il rapporto quando ha capito che ad Angelo interessa realmente cercare di fare televisione e diventare noto sui social.

“Lui? No, non mi interessa. O meglio, poteva anche interessarmi ma dopo averlo conosciuto e capito che vuole diventare qualcuno, preferisco restarne fuori. A me questo mondo non interessa”.

Insomma, Angelo punta a rimanere nel circuito ma purtroppo per lui è l’unico che non viene praticamente mai nominato nei nuovi piani di Maria De Filippi. Niente trono, niente possibilità di fare il corteggiatori, niente trono over, e sicuramente dopo le ultime segnalazioni poche possibilità di avere successo tra i fan.

