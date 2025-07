Temptation Island, Valerio bacia Ary e lascia Sarah al falò tra un mare di lacrime (VIDEO)

News VIP

Il falò di confronto tra Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni è un mare di lacrime. La coppia di Temptation Island si lascia per volere del romano, dopo che lui ha baciato la tentatrice Ary.

Il percorso di Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni a Temptation Island ha subito una brusca impennata quando lui, dopo aver scoperto che la sua fidanzata l’ha effettivamente tradito più volte come sempre sospettato, si è avvicinato alla tentatrice Ary. Nel corso della puntata del reality show di Canale 5 andata in onda ieri sera, Valerio bacia Ary poi richiede il falò di confronto anticipato e lascia Sarah tra un mare di lacrime.

Temptation Island, Valerio bacia la single Ary

Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni hanno deciso di prendere parte a Temptation Island dopo che lui ha scoperto alcune chat della sua fidanzata con altri ragazzi. Valerio ha chiesto più volte a Sarah se fosse successo qualcosa di più e lei ha sempre negato, ma lui non si è mai fidato del tutto e dunque ha deciso di mettersi alla prova, mentre lei sperava di vedere qualcosa di più che potesse dare una svolta al loro rapporto ormai logorato dopo cinque anni. Nel villaggio delle fidanzate, Sarah ha confessato subito i tradimenti, ammettendo di aver preso caffè con questi ragazzi e averli poi incontrati in parcheggi isolati, aggiungendo anche di aver spesso parlato con loro mentre Valerio era allo stadio per seguire la sua amata Lazio.

Ciaffaroni ha inizialmente preso molto male la confessione della sua compagna, poi tuttavia, c’è stata una svolta grazie al suo avvicinamento con la single Ary. Se inizialmente poteva sembrare un gesto di ripicca nei confronti della fidanzata, è stato ben presto chiaro che Valerio ha iniziato a provare un vero interesse per la single, con la quale condivide molte passioni. Nel corso della puntata di Temptation Island andata in onda ieri su Canale 5, Valerio si è avvicinato ancora di più ad Ary e poi ha improvvisamente chiamato il falò di confronto, spiazzando Sarah che è corsa ad incontrarlo sperando di poter aggiustare le cose.

Temptation Island, Valerio e Sarah si lasciano in una valle di lacrime

Valerio ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato con Sarah e proprio così scopriamo il perché. Il protagonista di Temptation Island, infatti, ha portato in esterna la single Ary e tra loro è scatto un bacio, che Sarah scopre direttamente sul ceppo di legno più famoso della televisione italiana. Commosso dalla situazione, il romano ha ammesso di aver dato quel bacio non perché spinto da desiderio fisico ma perché lo ha proprio sentito nel profondo, e questo gli ha fatto capire che ha bisogno di tempo per riflettere, uscendo da solo dal reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Sarah è scoppiata in lacrime come il suo fidanzato, lo ha pregato di darsi una seconda occasione, poi non lo ha biasimato per il suo percorso e gli ha chiesto di non soffrire per lei, ma pensare bene a quello che vuole fare una volta fuori. Insomma, Sarah e Valerio si sono salutati in una valle di lacrime che per un momento ha rischiato seriamente anche di far commuovere il conduttore. Ora, non voglia certo fare gli indovini, ma è chiaro che se due persone piangono disperatamente in quel modo, non riescono neppure a salutarsi in modo netto e si guardano con gli occhi di chi ha appena perso la cosa più preziosa della propria vita, un secondo capitolo è dietro l’angolo. Anche la scelta di Valerio di uscire da solo, dunque senza la single Ary, che potrebbe essere la nuova tronista di Uomini e Donne, è piuttosto indicativa. Cosa sarà successo a questa coppia un mese dopo la decisione al falò? Lo scopriremo tra poche ore nella puntata finale di Temptation Island anche se le Anticipazioni ci rivelano il loro finale.

