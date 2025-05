Temptation Island, anche una coppia del trono over nel cast della nuova edizione?

News VIP

Secondo un'indiscrezione, nel cast della prossima edizione di Temptation Island sarà presente anche una coppia del trono over: ecco cosa sappiamo!

Mancano ancora diverse settimane alla nuova edizione di Temptation Island: il noto docu-reality sui sentimenti, con coppie, tentatori e falò di confronto è uno dei programmi più attesi dell'estate di Canale 5. Merito della conduzione di Filippo Bisciglia, ma anche delle dinamiche che si instaurano tra i personaggi che scelgono di partecipare e mettere alla prova il loro amore. Nonostante al momento non si sappia molto, sembra che nel cast della prossima edizione ci sarà anche una coppia del trono over.

Temptation Island, anche una coppia del trono over nel cast della prossima edizione?

Tra poche settimane partirà la nuova edizione di Temptation Island, l'amatissimo reality show sui sentimenti di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Ques'tanno, il cambio location potrebbe non essere l'unica novità della nuova edizione, dato che, secondo una recente indiscrezione, potrebbe essere presente nel cast anche una coppia del trono over di Uomini e Donne. In passato alcune edizioni hanno figurato alcuni vip ed ex protagonisti del dating show di Canale 5, ma negli ultimi anni si è sempre cercato di avere come protagonisti del docu-reality persone estranee al mondo della tv.

Tuttavia, stando a un rumor riportato da Lorenzo Pugnaloni, il cast dell'edizione 2025 di Temptation Island potrà ospitare anche un'ex dama e cavaliere del programma di Maria De Filippi. Nel corso della giornata di venerdì, 23 maggio, Lorenzo Pugnaloni ha rivelato un'indiscrezione sul cast della nuova edizoone di Temptation Island:

" Si stanno scaldando i motori per Temptation Island. Tra le coppie, forse potrebbe partecipare anche una da U&D Over, tra le ultime che sono uscite"

La segnalazione, quindi, non solo svela che si tratta di una coppia over, ma anche di una uscita di recente dal dating show. Dato che nelle ultime settimane si sono formate diverse coppie, i fan hanno chiesto immediatamente di chi potrebbe trattarsi. Non si esclude che potremmo rivedere nel programma delle tentazioni Giuseppe e Rosanna o, perché no, anche Morena e Francesco o Margherita e Dennis. Mentre qualcuno ha ironizzato che Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea potrebbero decidere di partecipare alla trasmissione.

barbara a temptation e armando tentatore sisisi pic.twitter.com/wmiildNKrM — Paola. (@Iperborea_) May 23, 2025

Temptation Island, ecco tutto ciò che sappiamo della prossima edizione!

La prossima edizione di Temptation Island partirà a fine giugno, come ogni anno: al momento i casting sono ufficialmente aperti e si cercano i concorrenti che dovranno mettersi in gioco con le loro storie d'amore. Di recente, Mediaset avrebbe preso la decisione di non promuovere una seconda edizione del docu-reality, com'era accaduto lo scorso anno, ma di fermarsi a un'edizione unica. A confermare questa indiscrezione è stato il giornalista Giuseppe Candela, su Dagospia, rivelando anche quando andrà in onda il docu-reality:

" Non ci sarà il raddoppio autunnale, Temptation Island sarà ‘unico’ e avrà una sola edizione estiva. A guidare il racconto sarà ancora una volta Filippo Bisciglia e il viaggio nei sentimenti andrà in onda su Canale 5 da fine giugno"

Nessun raddoppio per Temptation Island e, com'è stato rivelato già da qualche mese, cambio di location per il programma Fascino, che non sarà più registrato in Sardegna, all'Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula. Il villaggio storico, infatti, sarebbe stato messo in vendita già da tempo e, stando a quanto rivelato da LaC News 24, Temptation Island porterà i nuovi concorrenti in un'altra regione: la Calabria.

Scopri le ultime news su Temptation Island