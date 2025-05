Temptation Island, il reality lascia la Sardegna: ecco dove sarà girata la nuova edizione

News VIP

Il programma di Temptation Island non sarà più girato in Sardegna, ma cambierà regione: ecco dove si trasferirà!

Tempo di cambiamenti per Temptation Island, il reality show sui sentimenti campione di ascolti delle estati di Canale 5. Il programma, infatti, condotto da Filippo Bisciglia, avrebbe trovato una nuova location e la prossima edizione non sarà più registrata in Sardegna, ma in un'altra regione. Questo trasferimento arriva dopo l'annuncio, dato a inizio aprile, della vendita del villaggio Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, storica location della trasmissione.

Temptation Island, il reality abbandona la Sardegna: ecco dove si girerà la prossima edizione

Secondo quanto svelato dal sito LaC News 24, infatti, il reality di Temptation Island avrebbe trovato una nuova location. Non solo sarebbe stato messo in vendita il villaggio di Is Morus Relais, che ha ospitato la trasmissione negli ultimi anni, oltre ai protagonisti delle varie edizioni del programma di Canale 5, ma la trasmissione Fascino si registrerà in un'altra regione, abbandonando così la Sardegna.

LaC News 24 ha riportato che la prossima edizione di Temptation Island si sposterà dalla Sardegna alla Calabria, in particolare a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Si tratterebbe di un cambio di scenario notevole per il docu-reality dei sentimenti e che, anche quest'anno, dovrebbe essere pronto a partire con l'arrivo dell'estate. Non solo, da quanto riporta il sito, Temptation Island tornerà ad avere anche una versione "vip", ospitando così ex personaggi del mondo dei reality e dello spettacolo:

"Da settimane ormai fervono i preparativi intorno al resort scelto per le riprese, che dureranno due mesi interi – fino a settembre, probabilmente – per abbracciare anche la parte “vip” del format, spaccato in due parti"

Il nome del resort non è stato ancora svelato, né dalla produzione di Temptation Island sono giunti chiarimenti in merito al cambio di location. Non resta che attendere aggiornamenti e maggiori dettagli sulla notizia.

Temptation Island cambia location: addio al resort Is Morus Relais

Un mese fa, circa, Vanity Fair aveva lanciato l'indiscrezione sulla vendita dello storico resort sardo Is Morus Relais, location storica della trasmissione di Temptation Island. La notizia arrivava all'indomani dell'apertura ufficiale dei casting della prossima edizione, come confermato dal promo lanciato su Canale 5 da Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi. Questo indicava perciò che la vendita del resort non equivaleva a una chiusura del reality, ma solo a un cambio di location.

Nel corso degli anni la struttura ha ospitato le varie edizioni di Temptation Island ed è stata teatro di liti furiose, falò incandescenti, tradimenti, ma anche inaspettate seconde occasioni e riappacificamenti tra le coppie che decidevano di mettersi in gioco nella trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. A questa notizia è arrivata, da poche ore, anche quella di un definitivo cambio di regione per la trasmissione, che a quanto pare sposterà i suoi tradimenti e il suo "viaggio nei sentimenti" in Calabria.

