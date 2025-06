Temptation Island, Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo festeggiano 9 anni di matrimonio

News VIP

Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo, ex protagonisti di Temptation Island, festeggiano nove anni di matrimonio e lei pubblica sui social una dedica dolcissima.

Tra i volti più amati di Temptation Island ci sono senza dubbio Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo. La coppia ha catalizzato l’attenzione del pubblico di Canale 5 durante la seconda stagione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, e ora ha festeggiato ben nove anni di matrimonio. Ecco la dolce dedica su Instagram.

Temptation Island, Alessandra ed Emanuele sempre più innamorati

I fan di Temptation Island ricorderanno con piacere Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo, protagonisti della seconda edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia in onda su Canale 5. Mentre giungo le prime anticipazioni sul cast dei tentatori di questo anno, la coppia ha festeggiato un anniversario importante. Chi ha seguito il loro percorso ricorda che a scegliere di partecipare fu Alessandra, per essere sicura che la differenza d’età di dodici anni con Emanuele non fosse un ostacolo troppo grande in vista di un possibile matrimonio. Durante il percorso, Emanuele si è mostrato molto interessato alla single Fabiola, arrivando alla conclusione di non voler tornare a casa con la sua fidanzata perché si è sentito fin troppo attratto da un’altra donna.

Il pubblico è rimasto scioccato da questa decisione, ma tutti poi hanno esultato quando Emanuele ha chiesto un secondo falò di confronto chiedendo scusa alla sua fidanzata e chiedendole di uscire insieme dal programma. Sebbene molti avessero criticato Alessandra all’epoca, accusandola di aver perdonato troppo velocemente il fidanzato, la coppia ha dimostrato a tutti che si sbagliavano e che il loro amore era più forte di tutto. Pochi giorni fa, poi, Alessandra ha fatto una bellissima dedica al marito, ecco cosa ha scritto su Instagram facendo commuovere tutti i fan.

Temptation Island, Alessandra ed Emanuele dopo 9 anni di matrimonio

Sebbene inizialmente i fan di Temptation Island non avessero apprezzato la scelta di Alessandra De Angelis di perdonare in fretta e furia Emanuele D’Aavanzo dopo il suo percorso nel programma di Canale 5, segnato dall’avvicinamento ad una tentatrice che lo ha messo davvero in crisi, tutti si sono dovuti ricredere. La coppia è innamoratissima dopo quattro anni di fidanzamento, nove anni di matrimonio e poi quattro bellissimi bambini. Una love story da Mulino Bianco, un lieto fine che tutte le coppie sognano di avere, soprattutto perché alla base del rapporto e del loro matrimonio c’è ancora tanto sentimento.

Per festeggiare l’importante anniversario di nozze, Alessandra ha fatto una dedica dolcissima su Instagram, ammettendo di avere ancora le farfalle nello stomaco quando è con Emanuele e che lui è una delle scelte più belle delle sua vita, il suo porto sicuro e la sua serenità. Tantissimi likes e commenti positivi per una delle coppie più belle di Temptation Island. A voi piacciono?

