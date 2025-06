Temptation Island, tra i Tentatori della nuova edizione due ex corteggiatori di Uomini e Donne

News VIP

Manca sempre meno alla messa in onda della nuova edizione di Temptation Island, e sembra che ci saranno anche due ex corteggiatori di Uomini e Donne.

Tutto pronto per la messa in onda della nuova edizione di Temptation Island. Le coppie ufficiali sono state svelate e, mentre non mancano le prime segnalazioni scioccanti che mettono in dubbio la sincerità dei partecipanti, arrivano anche anticipazioni sul cast dei tentatori. Tra loro ci saranno anche due ex corteggiatori di Uomini e Donne, ecco i dettagli.

Temptation Island, anticipazioni sul cast dei tentatori

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island. Nel corso degli ultimi giorni sono state svelate le coppie ufficiali di questa stagione ovvero Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B, Lucia e Rosario, Denise e Marco, Sarah e Valerio, Angelo e Maria Concetta, Valentina e Antonio. Il video di presentazione delle coppie ha catalizzato l’attenzione del popolo di Instagram e ci sono già i primi schieramenti tra fan, così come le prime segnalazioni scioccanti come quella su Rosario e Lucia, che sarebbero d’accordo per recitare un copione a regola d’arte sperando poi di ottenere sponsorizzazioni con noti brand. Cosa ci sarà di vero in queste segnalazioni?

Senza dubbio osservando le coppie nel villaggio, che questo anno si sposata dalla Sardegna alla Calabria al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, i telespettatori si faranno un’idea molto più precisa. Nel frattempo, ecco anche le prime anticipazioni sul cast dei tentatori e delle tentatrici, come la presenza di un ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello andata in onda su Canale 5. Ma non sarà lui l’unico volto noto tra gli affascinanti single di Temptation Island.

Temptation Island, nel cast due ex corteggiatori di Uomini e Donne

Se ormai la curiosità sulle coppie della nuova edizione di Temptation Island è stata dissetata grazie alla presentazione con videoclip pubblicati sulla pagina Instagram ufficiale del reality show condotto da Filippo Bisciglia, manca ancora una parte molto interessante ovvero l’identità dei tentatori e delle tentatrici. Settimane fa si sospettava che ci sarebbe stata anche Amal, ex corteggiatrice di Michele Longobardi a Uomini e Donne, e ora il portale Lollo Magazine svela che ci saranno anche altri due ex volti del dating show di Maria De Filippi.

Si tratta di Gabriel Merolla, che per un breve periodo ha corteggiato Francesca Sorrentino, e poi Francesco Farina che è stato invece corteggiatore di Martina De Ioannon. Secondo altri gossip, a loro si aggiungerebbero anche Flavio Urbiti, modello e calciatore, e poi Matteo Piovan noto modello italiano. Non ci resta che attendere la messa in onda della nuova stagione di Temptation Island, prevista per il 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5, per saperne di più.

