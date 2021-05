Pomeriggio 5, si sfiora la rissa in diretta: Barbara d’Urso senza parole (VIDEO)

Gossip TV

Barbara d'Urso sotto shock per la reazione di una donna intervistata a Pomeriggio 5, che sfiora la rissa con la figlia davanti alle telecamere.

Continua la rubrica del cuore di Barbara d’Urso, che si è messa a disposizione per documentare problemi di accumulatori seriali o di chi vive in condizioni di degrado, cercando di creare una rete di aiuto per le persone in difficoltà. Non tutti gli ospiti di Pomeriggio 5, tuttavia, reagiscono bene all’intervento della presentatrice partenopea, tanto che nell’ultima Puntata del programma si è sfiorata la rissa! Ecco cosa è successo e la reazione della d’Urso.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso sotto shock: si rischia la rissa

Da qualche mese, Barbara d’Urso ha deciso di inaugurare una rubrica che si occupa di aiutare condomini in difficoltà, e di documentare casi estremi di accumulatori seriali che vivono in condizioni di scarsa igiene e non accettano l’aiuto di nessuno. Dopo la fuga di un’inviata di Pomeriggio5, nella Puntata di ieri ci siamo trovati davanti ad un’altra scena inaspettata. L’inviata Giorgia Scaccia si è recata a Terracina per seguire la vicenda di madre e figlia che si sono recluse in casa, accumulando tantissimi oggetti che rendono invivibile la casa e aumentano il rischio di malattie, a causa dell’impossibilità di sanificare e pulire in modo corretto gli ambienti.

L’altra figlia della donna ha chiesto aiuto a Barbara, raccontando di essere stata estromessa da casa dopo aver cercato di far capitolare sua madre e ordinare la casa. L’inviata della d’Urso si è avvicinata alla porta della donna insieme alle Forze dell’Ordine, regolarmente messe al corrente della situazione, ma la donna ha reagito in modo improvviso sfiorano la rissa davanti alle telecamere. Quando la figlia che vive con lei ha fatto segno di voler far entrare la giornalista in casa, la madre l’ha spintonata e l’ha costretta rientrare in casa chiudendo la porta in faccia alla Scaccia.

Dopo qualche minuto, la donna ha accettato di parlare con la giornalista, ribadendo di voler essere lasciata in pace. Insomma, sembra che non ci sia modo di aiutare chi non vuole essere aiutato ma Barbara, agghiacciata dalla scena mandata in onda, ha cercato di fare forse all’altra figlia promettendo di non arrendersi.

