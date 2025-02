Chiara Ferragni rompe il silenzio a Pomeriggio 5: "Tutte le cose che stanno uscendo in questo momento..."

News VIP

Chiara Ferragni parla ai microfoni di Pomeriggio Cinque, la trasmissione condotta da Myrta Merlino su Canale 5. Intercettata dall'inviato Michel Dessì, l’imprenditrice digitale risponde, per la prima volta, alle domande riguardanti gli scandali legati sia alle vicende giudiziarie che alla sua vita personale.

Chiara Ferragni: "Volevo starne fuori il più possibile ma ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro"

Questo lo scambio tra l’influencer e l’inviato:

Michel: Come stai?

Chiara: Eh, insomma, periodo...ne ho avuti migliori. Questo anno è stato un po' devastante in tutto ma ormai ci siamo abituati a questi up and down completi.

Michel: Il rinvio a giudizio non se lo aspettava?

Chiara: Non me lo aspettavo però va bene, io sono sicura di essere proprio al 100% innocente e lo proverò. Su questo non ho dubbi.

Michel: Anche perché Lei (Chiara, ndr.) ha già speso 3.3 milioni di euro in beneficenza.

Chiara: 3,4 tra multe e beneficenza, legate a questo caso, su questa vicenda ho già fatto un comunicato e non ho molto da aggiungere, né per questo né per tutte le altre vicende.

Michel: Però è sofferente…cioè per otto mesi…fino al 23 settembre 2025…

Chiara: Si, aspetteremo, cosa devo fare? Io ho fatto tutto quello che era in mio potere per cercare di dimostrare la mia innocenza e la dimostrerò ancora di più, su questo sono proprio determinata a farlo, in tutti i modi.

Michel: A me dispiace chiederlo, ma è esploso anche questo gossip, in cui la gente dice: “È tutto organizzato, è tutta finzione” …

Chiara: No, purtroppo, da parte mia non è organizzato niente. Naturalmente, è vero che ho tanti parti della mia vita dove non c’è stata così tanta privacy, per nostra scelta. Tutte le cose che stanno uscendo in questo momento io non c’entro niente, e volevo starne fuori il più possibile ma ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro, perché altrimenti…

Quello che ho fatto l’ultimo anno è sempre stato non rispondere, cercare di essere superiore, far parlare chi voleva parlare, non interferire mai, però penso che in alcuni casi sia stato sbagliato, penso sia giusto difendermi e far uscire quella che è la verità, quindi, mi dispiace che in certi casi ne possano soffrire anche i miei figli ed è per questo che in tante cose sono stata zitta, ho cercato di essere superiore.

Michel: Ha protetto la famiglia.

Chiara: Ho cercato a modo mio, poi ognuno fa quello che può insomma, non c’è un modo giusto o sbagliato di farlo. Però spero che questa cosa si concluda velocemente, spero di non dover mai più tornare più su questi argomenti, io quello che dovevo dire l’ho detto e per me è finita qua.

Michel: Anche Federico ha fatto un post in cui dice: “Io ho sempre amato Chiara”, lei ci crede?

Chiara: Non lo so, quello che dovevo dire l’ho detto. Non voglio fare altri commenti su tutto quello che riguarda Federico e quella che è stata la nostra storia. Però grazie.

Chiara Ferragni è attualmente sotto processo per truffa aggravata in relazione al pandoro "Pink Christmas". Il rinvio a giudizio è fissato per il 23 settembre prossimo. Per quanto riguarda il matrimonio con Fedez, di recente, Fabrizio Corona, ha accusato la Ferragni di aver avuto una relazione con il cantante Achille Lauro e ha sostenuto che il rapper milanese ha sempre avuto un'amante segreta, Angelica Montini. Fedez ha smentito il tutto sui social e l'influncer ha diffidato l'ex re dei paparazzi.