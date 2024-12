Pomeriggio 5, Myrta Merlino sostituita da un noto giornalista del TG 5: i dettagli

Gossip TV

Vacanze anticipate per Myrta Merlino, che si assenterà a lungo dallo studio di Pomeriggio 5, sostituita da un volto noto di Mediaset. Ecco tutti i dettagli.

Sembrano ormai lontane le polemiche per la sostituzione improvvisa al timone di Pomeriggio 5, quando i fan di Barbara d’Urso erano furiosi con i vertici di Mediaset. Myrta Merlino rimane alla conduzione del format pomeridiano di Canale 5 ma per lei è tempo di prendersi una lunga vacanza di ben tre settimane. Chi la sostituirà? Ecco le Anticipazioni.

Myrta Merlino a Pomeriggio 5, c’è ancora chi rimpiange la D’Urso

L’improvvisa sostituzione al timone di Pomeriggio 5 ha creato non poco caos tra i fan del programma pomeridiano in onda su Canale 5. Barbara D’Urso è stata fatta fuori da Mediaset senza tante cerimonie, una ferita ancora aperta come ha raccontato più volte la presentatrice partenopea, alla quale non è stato permesso neppure di salutare il suo pubblico. Negli anni, con il suo stile di conduzione, Barbarella ha diviso non poco i telespettatori ma sono comunque in tantissimi a sentirne la mancanza, tanto che appena riappare anche per pochi minuti sul piccolo schermo - come nel caso della sua ospitata a Ballando con le Stelle in qualità di ballerina per una notte - ecco che lo share si impenna improvvisamente.

Insomma, Barbara è una garanzia ma anche Myrta Merlino ha imparato a farsi conoscere e amare dal pubblico, tanto che gli ascolti di Pomeriggio 5 vanno piuttosto bene. Certo, in molti si chiederanno, guardando una puntata del format, in cosa sia esattamente mutato dato che è sempre più simile alla versione offerta dalla D’Urso, ma questa è un’altra questione. Merlino, tuttavia, non possiede forse lo stesso affetto smisurato per il programma che aveva la sua antagonista televisiva, e infatti non è raro che si assenti e prenda lunghe vacanze come accadrà la prossima settimana in vista del Natale. Ma chi la sostituirà? Spunta un nome inaspettato.

Pomeriggio 5, Dario Maltese sostituisce Myrta Merlino

Myrta Merlino sostituita al timone di Pomeriggio 5? Questa è la notizia degli ultimi giorni, ma facciamo chiarezza. Nessun ritorno di Barbara D’Urso in vista, nonostante il pubblico di Canale 5 ci speri ancora, ma neppure nessun addio da parte della giornalista che si prende semplicemente una lunga vacanza - ben tre settimane - in occasione del Natale. Le volte precedenti, Myrta è stata sostituita da Giuseppe Brindisi e poi da Simone Brachetti, ma secondo Dagospia questa volta al timone del programma pomeridiano di informazione e spettacolo ci sarà Dario Maltese, noto giornalista del TG 5 ma anche opinionista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

“La signora va in vacanza, in anticipo e per tre settimane. Quella stakanovista di Myrta Merlino saluterà la conduzione di “Pomeriggio 5” venerdì 13 dicembre, si godrà le lunghe vacanze natalizie e farà ritorno in onda solo il 7 gennaio. La trasmissione quotidiana, che dal prossimo anno potrebbe cambiare conduzione, sarà affidata al giornalista del Tg5 Dario Maltese“.

Questa l’anticipazioni che si legge sul portale di Giuseppe Candela. Merlino sarà assente da sabato 14 dicembre fino al 7 gennaio, ma sarà poi sempre lei a continuare a condurre Pomeriggio 5? Si mormora sempre più insistentemente che Mediaset voglia cambiare strategia per accattivare il pubblico, e chissà se Myrta non sarà spostata su nuovi fronti.