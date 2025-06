Pomeriggio Cinque News chiude in anticipo: Alessandra Viero saluta il pubblico, incerto il futuro del programma

News VIP

Mediaset ha deciso di chiudere in anticipo Pomeriggio Cinque News con al timone Alessandra Viero.

Nuovo colpo di scena per Pomeriggio Cinque, che nelle ultime settimane ha visto passare il testimone da Myrta Merlino ad Alessandra Viero per la versione estiva del programma. A partire da lunedì 9 giugno, infatti, è andato in onda Pomeriggio Cinque News, spin-off pensato per accompagnare i telespettatori nei mesi estivi con un racconto dell’attualità sobrio e rigoroso. Ma a pochi giorni dall’avvio, arriva l’annuncio inaspettato: la trasmissione chiuderà in anticipo.

Pomeriggio Cinque News chiude in anticipo

Durante l’ultima puntata della stagione invernale, Myrta Merlino ha salutato il pubblico presentando la collega che avrebbe preso il suo posto: “Questa sera sarà come sempre su Rete 4 con il suo Quarto Grado, però da lunedì al mio posto qui troverete lei”. La conduttrice ha poi speso parole affettuose per Alessandra Viero, esprimendo piena fiducia: “Io voglio dirlo a voi a casa: sono molto contenta perché so di lasciarvi in buone mani, con una collega brava, preparata e che ci metterà tutto il cuore a fare questa estate insieme a voi, raccontandovi la realtà come va raccontata: con onestà e rigore. Quindi Ale, in bocca al lupo davvero”.

La risposta della Viero non si è fatta attendere, accogliendo con emozione il passaggio di consegne: “Crepi il lupo, Myrta. Ma io devo ringraziare te per queste parole, e sono vere, perché me le hai dette anche ieri dietro le quinte. Quindi, insomma, davvero ho percepito tanto affetto da parte tua e ti ringrazio”.

Tuttavia, nonostante l'entusiasmo iniziale e la professionalità della nuova conduttrice, Mediaset ha deciso di chiudere in anticipo Pomeriggio Cinque News, ritenendo gli ascolti non all’altezza delle aspettative. La settimana che si concluderà venerdì 4 luglio sarà quindi l’ultima per il programma. Proprio in quella puntata, Alessandra Viero sarà chiamata a salutare definitivamente il pubblico estivo augurando una buona estate.

A rendere la situazione ancora più incerta è il futuro stesso di Pomeriggio Cinque, il cui ritorno in autunno non è affatto scontato. Di sicuro c’è che Myrta Merlino, dopo due stagioni alla guida, non tornerà al timone del programma. Al momento, tra i possibili nomi al vaglio per una nuova conduzione ci sarebbero volti noti dell’informazione Mediaset: Nicola Porro, Mario Giordano, Paolo Del Debbio, Gianluigi Nuzzi e Giuseppe Brindisi, tutti già protagonisti in prima serata su Rete 4.

La prossima stagione televisiva potrebbe quindi portare a un vero e proprio rinnovamento, o addirittura a una cancellazione definitiva del format. Non resta che attendere le decisioni ufficiali da parte di Mediaset per capire quale sarà il destino del pomeriggio di Canale 5.