Pomeriggio 5, Myrta Merlino lascia e al suo posto arriva Cesara Buonamici: l'indiscrezione

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5? Secondo recenti indiscrezioni al suo posto potrebbe arrivare Cesara Buonamici.

Sembra ormai ufficiale. Myrta Merlino è pronta a lasciare la conduzione di Pomeriggio 5, ma chi sarà nominata presentatrice al suo posto? Nelle ultime ore si è diffusa un’indiscrezione che vorrebbe Cesara Buonamici al timone del programma pomeridiano di Canale 5.

Pomeriggio 5, Myrta Merlino lascia

Da diversi mesi ormai si parla dell’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 anche se Mediaset non ha mai ufficializzato la questione a anzi, al contrario, pochi mesi fa Pier Silvio Berlusconi ha messo in chiaro di essere molto soddisfatto del lavoro della presentatrice al timone del programma pomeridiano di Canale 5. Eppure continuano insistenti le voci sull’addio di Myrta, che è diventata una furia contro Chiara Ferragni, e quindi ci chiediamo quanto ci sarà di vero?

La presentatrice al momento non ha fatto ancora parola della questione mentre il settimanale Oggi ha dato la certezza del fatto che Pomeriggio 5 verrà ristrutturato, per essere più concorrenziale dato che perde sistematicamente la gara di ascolti contro La Vita in Diretta di Alberto Matano. E proprio dell’ambito di questa ristrutturazione ricade anche la sostituzione ai vertici della conduzione. Ma non sarà Alfonso Signorini a prendere il posto di Merlino, come suggerito poche settimane fa, bensì un altro volto noto delle ultime edizioni del Grande Fratello. Ecco tutti i dettagli.

Pomeriggio 5, arriva Cesara Buonamici

Chi potrebbe prendere il posto di Myrta Merlino? È escluso totalmente il ritorno di Barbara d’Urso, che ha ancora il dente avvelenato con Mediaset per il trattamento ricevuto, e che potrebbe invece approdare sulla Rai con un programma di intrattenimento che andrebbe a sfidare Verissimo di Silvia Toffanin. Secondo Alberto Dandalo, sarà Cesara Buonamici a prendere il posto della conduttrice di Pomeriggio 5.

“Myrta Merlino finalmente potrà lasciare Pomeriggio 5 e dedicarsi a un programma di approfondimento settimanale su Rete 4. Da tempo sia i vertici del Biscione, sia la diretta interessata non vedevano l’ora di liberare lo spazio pomeridiano che fu di Barbarie D’Urso per molti anni. Ma la domanda adesso è: chi andrà al suo posto? C’è un nome in ballo. Pier Silvio Berlusconi vorrebbe tanto Cesara Buonamici ma ,al momento, i giochi non sono ancora chiusi”.

Dunque, sembra che Pier Silvio Berlusconi stia facendo di tutto per convincere Cesara a prendere il posto di Myrta Merlino ma che le trattative non siano ancora concluse. La giornalista rimarrà comunque sulla poltrona di opinionista del Grande Fratello? Visto il grande impegno che richiede il contenitore pomeridiano di Canale 5, Cesara potrebbe dover rinunciare a sedere al fianco di Alfonso Signorini.