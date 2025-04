Alfonso Signorini non condurrà Pomeriggio Cinque: "Myrta Merlino può stare tranquilla"

News VIP

Alfonso Signorini smentisce i rumors su Pomeriggio Cinque:

Negli ultimi tempi, sui social e sui principali portali di gossip si è scatenato un vero e proprio tam tam riguardante il futuro televisivo di Myrta Merlino. Secondo insistenti indiscrezioni, la giornalista e conduttrice potrebbe non essere riconfermata alla guida della prossima stagione di Pomeriggio Cinque. Non solo: il chiacchiericcio è andato ben oltre, portando alla ribalta anche i possibili nomi dei candidati alla sostituzione. Tra questi, è emerso con forza quello di Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini fa chiarezza sul suo ipotetico arrivo al timone di Pomeriggio 5

Proprio per fare chiarezza sulla vicenda, il diretto interessato ha scelto di intervenire personalmente nel suo programma web Boom. Rispondendo a una precisa domanda della giornalista Grazia Sambruna, Signorini ha messo a tacere tutte le voci, smentendo con decisione: "Sono tutte fandonie…Tutte ba**e…, ha detto senza mezzi termini, ribadendo così che non c’è nulla di vero in ciò che si è vociferato.

Ma non è finita qui. Dopo aver liquidato le false notizie, il popolare volto del Grande Fratello ha voluto mandare un messaggio diretto alla Merlino, forse stanca di leggere speculazioni sul suo conto:

“No, assolutamente no… Myrta Merlino può stare tranquilla…”

Durante questo scambio, non è mancato il momento ironico: Grazia Sambruna, con il suo consueto stile brillante, ha scherzato dicendo:

“Tutte ba**e… Quindi non mi vai a condurre Pomeriggio Cinque ? Finalmente abbiamo una risposta definitiva… Domani ti mettevano in conclave… Diciamolo alla Merlino…”

Signorini, divertito dalla battuta, ha ammesso di essere completamente all'oscuro delle voci circolate, tanto da restare sorpreso e commentare candidamente:

"Quindi si parlava di quella roba lì? Me la sono persa… Tutto ciò conferma che ho fatto bene ad andare in vacanza…”

Con il suo tono diretto e leggero, Alfonso Signorini ha quindi chiuso ogni speculazione sul suo possibile approdo a Pomeriggio Cinque, almeno per ora, lasciando intendere che al momento è concentrato su altri progetti — e, soprattutto, sul godersi qualche meritato giorno di relax.