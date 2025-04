Alfonso Signorini al timone di Pomeriggio 5?: "Gioco facile"

News VIP

A lanciare l'indiscrezione è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.

A Mediaset continuano a circolare voci su un clamoroso cambio di rotta nella programmazione pomeridiana per la prossima stagione: pare infatti che Alfonso Signorini, conduttore da diversi anni del Grande Fratello Vip e Nip, possa approdare alla guida di Pomeriggio 5, prendendo il posto di Myrta Merlino non appena il suo contratto giungerà a scadenza.

Alfonso Signorini al posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 ?

A lanciare l’indiscrezione è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che su MowMag ha spiegato come "a Mediaset si mormora che sarà Alfonso Signorini a sostituire Myrta Merlino" una volta terminata la sua esperienza al timone di Pomeriggio 5. Alessi ha poi aggiunto:

"Non so quanto Alfonso – che conosco bene e apprezzo – senta il tema del quotidiano di cronaca, diventato un pilastro giornalistico della trasmissione, ma di certo nei suoi resoconti sul Grande Fratello ha saputo raccontare nei minimi dettagli quanto avviene in casa"

Secondo Alessi, Signorini si troverebbe ad affrontare una sfida tutt’altro che scontata, perché "dopo aver condotto il Grande Fratello per anni, spostarsi su un talk con una forte componente di attualità e cronaca richiederà un aggiornamento di linguaggio e ritmo". Dall’altra parte, la concorrenza in quella fascia oraria è agguerrita: "Non sarà facile scalzare Alberto Matano e il suo La Vita in Diretta, programma amato e seguito da un pubblico fedele"

Il direttore ha sottolineato però che la parte più “leggera” di Pomeriggio 5, fatta di interviste, ospiti e rubriche fashion, potrebbe rientrare perfettamente nelle corde di Signorini: "Su gossip, costume e spettacolo, Alfonso ha già dimostrato di districarsi con naturalezza – spiega il giornalista – e questa componente più lieve del programma sarà per lui un gioco da ragazzi"

Dietro le quinte, l’eventualità di sostituire Merlino con un nome di grande richiamo come Signorini sarebbe motivata anche da ragioni di ascolto e di immagine: "Mediaset non vuole correre il rischio di perdere terreno in una fascia molto competitiva – scrive Alessi – e pensa che un volto popolare come quello di Alfonso possa aiutare a risollevare gli ascolti".

Se l’operazione dovesse andare in porto, il nuovo Pomeriggio 5 di Signorini – sempre secondo le indiscrezioni – manterrebbe quel mix di attualità e intrattenimento che ha distinto il programma negli ultimi anni, ma con un taglio più “dietro le quinte” e confessionale, nella scia del suo stile al Grande Fratello.

Naturalmente, al momento non ci sono conferme ufficial da Mediaset, e tutti in azienda mantengono il più stretto riserbo su eventuali trattative in corso.