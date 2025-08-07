TGCom24
Pomeriggio 5 completamente rinnovato: le Anticipazioni sulla nuova edizione condotta da Gianluigi Nuzzi

Irene Sangermano

Pomeriggio 5 torna a settembre completamente rinnovato. Ecco i progetti per il format pomeridiano di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi.

Pomeriggio 5 completamente rinnovato: le Anticipazioni sulla nuova edizione condotta da Gianluigi Nuzzi

Gianluigi Nuzzi è il nuovo presentatore di Pomeriggio 5. Dopo l’annuncio ufficiale dell’Ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi, arrivano le prime anticipazioni sulla data di debutto della nuova edizione e tutti i cambiamenti.

Pomeriggio 5, Gianluigi Nuzzi non sarà affiancato da una collega

Da quando Pier Silvio Berlusconi ha deciso di mandare via Barbara d’Urso da Pomeriggio 5 senza troppa grazia nei confronti della presentatrice di Canale 5, il format è sempre più in calo a riprova che non era di certo Barbarella il problema. Mentre lei entra nel cast di Ballando con le Stelle, segnando un vero e proprio smacco a Mediaset dato che la sua presenza regalerà fiumi di share al programma danzante di Milly Carlucci che va a contrapporsi a Tu si Qui Vales il sabato sera, Gianluigi Nuzzi è stato nominato sostituto di Myrta Merlino.

Il contenitore pomeridiano di Canale 5 sarà ancora più serioso, con fatti e approfondimenti dedicati alla cronaca, all’attualità e allo sport. E già così possiamo dire tranquillamente che Alberto Matano con la sua La Vita in Diretta, che negli ultimi anni ha stracciato la concorrenza, può continuare a tirare un sospiro di sollievo. La scelta di impostare in modo molto serio un programma che viene dopo una sequela di appuntamenti con format come Uomini e Donne, Amici e il day-time del Grande Fratello non ci sembra essere particolarmente saggia. Nel frattempo, ecco le prime anticipazioni sul nuovo Pomeriggio 5 di Nuzzi, che sembra non sarà affiancato da una collega come mormorato qualche settimana fa.

Pomeriggio 5, le novità da settembre 2025

Se inizialmente si era ipotizzato che Gianluigi Nuzzi sarebbe stato affiancato da una collega femminile, soprattutto per quando riguarda l’approfondimento sullo spettacolo e sul gossip, sembra ormai ufficiale che il presentatore di Pomeriggio 5 si occuperà tutto da solo degli appuntamenti quotidiani con il programma di Canale 5. Stando a quello che ha rivelato Hit sul portale Affari Italiani, inoltre, il format potrebbe addirittura cambiare nome.

“Partirà lunedì 1 settembre, quindi ad oggi sette giorni prima del ritorno di Vita in diretta. La trasmissione di Canale 5 andrà in onda nella consueta collocazione delle 17 e dintorni ed andrà avanti fino al preserale, ovvero Avanti un altro che, con le sue puntate inedite, in attesa di registrarne da metà settembre di nuove”.

Insomma, tante novità per Pomeriggio 5 dal nome allo studio tutto nuovo e così via, ma il punto di forza di questo programma risiede anche nella parte gossip che questo anno sembra sarà totalmente tralasciata, ancora di più che negli anni della conduzione di Myrta Merlino. Sarà un flop?

Irene Sangermano
