Una Vita Anticipazioni Spagnole: Felipe in Fin di Vita! Ecco chi ha cercato di ucciderlo e perché...

Le anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna rivelano che l'avvocato di Calle Acacias è in grave pericolo!

Nelle puntate italiane di Una Vita l'Alvarez-Hermoso sta dedicando anima e corpo al processo contro Genoveva. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che ben presto l'avvocato del quartiere si troverà sul punto di morte... dopo essere rimasto vittima di un tentato omicidio!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Laura non può ancora dormire sonni tranquilli

Mentre noi abbiamo visto Laura testimoniare il falso al processo contro Genoveva, i telespettatori spagnoli l'hanno già vista sporcarsi nuovamente la coscienza, e in un modo persino peggiore. Grazie a queste menzogne, la Dark Lady viene assolta. Così, la domestica riceve da quest'ultima il compenso promesso, ossia una parte del denaro necessario affinché possa partire alla volta della Germania con Lorenza, la sorella paralitica che ha bisogno di affidarsi alle sapienti mani dei chirurghi tedeschi per sottoporsi ad un delicato intervento. Tuttavia, non è ancora giunto il momento per l'Alonso di tirare un sospiro di sollievo...

Javier Velasco minaccia ancora Laura, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Il terribile Javier Velasco, dopo essersi accorto che il commissario Mendez ha tentato di avvicinarla più volte, torna a tormentare la cameriera. Anni prima, l'azzeccagarbugli aveva difeso Laura nel processo contro di lei per la morte del padre, e, temendo di essere scoperto dal poliziotto, il quale chiaramente sta continuando a portare avanti delle indagini, ricatta la giovane: se commetterà un passo falso, allora a sarà Lorenza a pagarne le spese!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva supplica Felipe di non partire

Intanto, Felipe decide di lasciare la Spagna per il Brasile: vuole scovare Santiago-Israel, dato che lui è l'unico che può fornirgli le prove per inchiodare la Salmeron, l'assassina di Marcia! La donna viene però a saperlo da Rosina, precedentemente informata da Liberto. In preda alla disperazione, al cospetto di svariate persone, Genoveva supplica il consorte di non partire. Persino Velasco assiste alla scena, e s'intromette, chiedendo alla sua assistita di comportarsi dignitosamente. Questi ultimi due, rimasti soli, discutono: l'azzeccagarbugli, innamorato della Salmeron, pretende di sapere se il suo cuore batta ancora o meno per l'Alvarez-Hermoso. La vedova Alday nega di amare il marito, ma, d'altra parte, continua a rifiutarsi di procedere con l'annullamento del matrimonio...

Laura deve uccidere Felipe, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Nel frattempo, Laura viene licenziata da Genoveva, e, poco dopo, viene a sapere che la sorella è stata male a causa di un medicinale sbagliato che le è stato somministrato erroneamente. La ragazza, però, capisce in un attimo che dietro l'incidente c'è Javier. Dunque, l'Alonso affronta il suo aguzzino, il quale le dice a chiare lettere che ormai lei non è altro che un burattino nelle sue mani. Infatti, Velasco le impartisce un nuovo ordine: deve uccidere il suo rivale in amore, Felipe! Nonostante provi ad opporsi, alla fine, temendo per la vita di Lorenza, la domestica non può fare a meno di acconsentire... e così, avvelena l'acqua dell'avvocato. Tuttavia, in preda ai sensi di colpa, allerta i soccorsi in tempo. L'Alvarez-Hermoso viene quindi ricoverato, però non è fuori pericolo: l'Alonso deve portare a termine il suo compito!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 27 settembre al 3 ottobre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.