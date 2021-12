Una Vita Anticipazioni Spagnole: Felicia è stata assassinata? Marcos vuole la verità!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Una Vita provenienti dalla Spagna rivelano che Felicia morirà a causa di un attacco cardiaco. Marcos, incredulo, chiederà un'autopsia!

Nelle puntate italiane di Una Vita Marcos e Felicia si sono sposati da poco. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che la Pasamar morirà. Marcos, però, non crederà che sia stato un infarto a stroncarla, ed inizierà ad indagare per scoprire che cosa le sia realmente accaduto!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Felicia muore!

Mentre noi vediamo Marcos e Felicia finalmente sposati, i telespettatori spagnoli li hanno già visti andare incontro al loro infausto destino. Dopo la confessione e l'arresto di Genoveva, la quale ha ammesso di aver ucciso Marcia, c'è un ennesimo salto temporale. Non si sa quanto tempo sia trascorso, quel che è certo è che sono accaduti innumerevoli eventi, anche drammatici, come ad esempio la morte dell'ex ristoratrice.

Marcos si sente in colpa, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Al momento del decesso, il marito della Pasamar non era al suo fianco: si trovava in Messico, per risolvere i conti in sospeso con Salustiano, ex socio nonché padre dei terribili fratelli Quesada, Aurelio e Natalia. Il Bacigalupe è inconsolabile, dato che non è soltanto affranto per la perdita, bensì anche tormentato dai sensi di colpa per non esserle stato vicino mentre spirava.

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Marcos chiede un'autopsia!

Nel tentativo di acquietare i rimorsi ed i dubbi, l'uomo pone una serie di domande ad Anabel e a Soledad; la figlia e la cameriera, tuttavia, non riescono a soddisfare a pieno la sua curiosità. Così, deciso ad andare a fondo alla questione, Marcos vuole che venga effettuata un'autopsia sul corpo della moglie. La domanda che non lo fa dormire la notte è: possibile che Felicia sia morta a causa di un attacco cardiaco, dato che era giovane e godeva di ottima salute?

Soledad è felice di poter consolare Marcos, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Anabel e Soledad lo sostengono, nonostante entrambe preferirebbero che il signore si mettesse l'anima in pace. Tanto la giovane quanto la domestica vorrebbero tornare alla loro vita di sempre. In particolar modo, però, Soledad sembra entusiasta di poter stare accanto al Bacigalupe... ed infatti, a breve, l'inserviente dai capelli rossi diventerà la protagonista di una nuova ed intricata storyline!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 13 al 18 dicembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.