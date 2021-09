Una Vita Anticipazioni dal 6 al 12 settembre 2021: Felicia vuole diventare nonna ma Maite ricompare nella vita di Camino!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 6 al 12 settembre 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 6 al 12 settembre 2021 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 6 al 12 settembre 2021

Puntata in onda Lunedì 6 settembre 2021

Dopo avere ricevuto la lettera di Maite, Camino è felice e Felicia lo nota. La donna pensa che la felicità della figlia sia dovuta ad Anabel, e le ricorda che Camino è una donna sposata.

Puntata in onda Martedì 7 settembre 2021

I Dominguez sono elettrizzati per la notizia della gravidanza di Cinta e organizzano una festa. Felicia fa pressioni con Ildefonso affinché anche lui e Camino la rendano nonna.

Puntata in onda Mercoledì 8 settembre 2021

Felipe ritrova in casa le false lettere di Marcia che erano precedentemente scomparse e le brucia. Poi fa cambiare le serrature. Genoveva, intanto, continua a screditarlo pubblicamente. Le domestiche si contendono l'onore di essere la "figlia" di Servante e Fabiana. Per dirimere la questione, viene organizzato un sorteggio.

Puntata in onda Giovedì 9 settembre 2021

Felipe si mostra remissivo con sua moglie, le chiede scusa e si offre di assumere lui la sua difesa. Genoveva, però, non casca nella sua trappola.

Puntata in onda Venerdì 10 settembre 2021

Alodia si sforza di eliminare il suo marcato accento andaluso per poter fingere di essere figlia di Servante e Fabiana.

Puntata in onda Sabato 11 settembre 2021

Felipe è impaziente di lasciare il civico 38 per trasferirsi nel piccolo seminterrato che gli ha trovato Liberto. Bellita non riesce a convincere Felicia a coalizzarsi con lei.

Puntata in onda Sabato 11 settembre 2021 in Prima Serata su Rete 4

Velasco incontra Laura di nascosto per sincerarsi che sia ancora disposta a tenere fede ai patti, poi va da Genoveva e le confessa il proprio amore.

Le domestiche si contendono l'onore di essere la "figlia" di Servante e Fabiana. Per dirimere la questione, viene organizzato un sorteggio.

A casa Dominguez, Bellita è sempre piu' decisa a voler partire per l'Argentina per poter stare vicino a Cinta. Jose, invece, vuole lasciare spazio ai giovani sposini.

Puntata in onda Domenica 12 settembre 2021

Nel pomeriggio di domenica andrà in Replica la puntata di Una Vita dell'11 settembre in onda su Rete 4 in Prima Serata

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.