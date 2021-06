Una Vita Anticipazioni dal 28 giugno al 4 luglio 2021: Maite in prigione. Camino vuole scoprire chi l'ha denunciata!

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 28 giugno al 4 luglio 2021

Puntata in onda Lunedì 28 giugno 2021

Camino è disperata e chiede aiuto a Liberto per vedere Maite. I due vanno insieme in carcere, però non riescono a incontrare la detenuta.

Puntata in onda Martedì 29 giugno 2021

Marcia si sente ingannata da Santiago e non vuole più essere sua moglie, tantomeno partire per Cuba. La donna se ne va dalla pensione e chiede a Casilda se può vivere in soffitta.

Puntata in onda Mercoledì 30 giugno 2021

Dopo l'arresto di Maite, Mendez interroga Camino; Felicia tenta di proteggere la figlia eludendo le domande del commissario. La giovane Pasamar, preoccupata, prega Liberto di scoprire chi ha denunciato Maite.

Puntata in onda Giovedì 1° luglio 2021

Camino viene a sapere da Liberto che Concha Lopez, una lavandaia che vive in periferia, ha denunciato Maite. La ragazza è convinta che ci sia sua madre dietro alla denuncia, così chiede ad Emilio di accompagnarla a parlare con la lavandaia per scoprire la verità.

Puntata in onda Venerdì 2 luglio 2021

Padre Anrubia, l'ex confessore di Ursula, chiede un incontro con Mendez e annuncia di sapere come individuare l'assassino della donna. Felipe, di ritorno dal viaggio di nozze, scoperto che Marcia ha lasciato Santiago, si allontana da Genoveva.

Puntata in onda Sabato 3 luglio 2021

Genoveva si intrufola in casa di Felipe e con uno stratagemma mette in cattiva luce Agustina nascondendo dei documenti dell'avvocato. Poco dopo la domestica resta vittima di un misterioso incidente.

Puntata in onda Sabato 3 luglio 2021 in Prima Serata su Rete 4

Con l'aiuto di Liberto, Camino riesce a incontrare Maite in carcere e le due donne possono riabbracciarsi. Bellita incalza Servante e Jacinto su cosa nasconde Julio. Il commissario Mendez annuncia di avere un testimone che accusa Genoveva dell'omicidio di Ursula. Santiago ascolta di nascosto la conversazione tra Felipe e Mendez.

Puntata in onda Domenica 4 luglio 2021

