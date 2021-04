Una Vita Anticipazioni dal 26 aprile al 1° maggio 2021: Bellita in fin di vita!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 26 aprile al 1° maggio 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 26 aprile al 1° maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 26 aprile 2021

Camino bacia appassionatamente Maite. I domestici non vincono alla lotteria e il loro sogno di diventare ricchi svanisce. Arantxa si confida con Cesareo e i due si baciano.

Puntata in onda Martedì 27 aprile 2021

Dopo essere svenuta, Bellita resta a lungo incosciente, nonostante il ricostituente prescritto dal dottore, e la famiglia comincia a temere il peggio. Maite e Camino cercano di nascondere il loro amore e l'artista propone alla Pasamar di fingere interesse per un uomo.

Puntata in onda Mercoledì 28 aprile 2021

Felicia è determinata a trovare un pretendente per la figlia, la quale si mostra incredibilmente accondiscendente. Agustina si prepara a partire in gran fretta dopo aver ricevuto un biglietto preoccupante dalla sorella.

Puntata in onda Giovedì 29 aprile 2021

Felipe chiede a Genoveva di sposarlo, ma lei rifiuta e lo informa di voler cresce il loro bambino da sola lontano da Acacias. Marcia, dopo aver visto Santiago parlare con Ursula, sospetta del marito. Il dottore che ha visitato Bellita informa la famiglia che i valori del sangue della donna sono allarmanti.

Puntata in onda Venerdì 30 aprile 2021

Jacinto e Casilda capiscono che la zia Anita, in realtà, voleva che partecipassero alla lotteria natalizia. E in loro riaffiora la speranza di diventare ricchi. Camino rifiuta il pretendente trovato da sua madre, Genoveva offre a Santiago un'ingente somma di denaro in cambio di un favore. Nonostante sia molto titubante, l'uomo accetta.

Episodio in onda Sabato 1° maggio 2021

Cesareo, sospettoso che Camino e Maite continuino a vedersi, si reca all'improvviso nello studio della pittrice mentre le due sono insieme. Felipe chiede ancora una volta a Genoveva di sposarlo dopo aver tagliato i ponti con Marcia e la Salmeron accetta. Nel frattempo, Andrade invia Velasco a minacciare Ursula colpevole di non essere riuscita a boicottare il processo. Marcia ottiene la conferma che Santiago è un impostore. Quando l'uomo le mostra i biglietti per Cuba, lei pretende di conoscere prima la verità. Emilio sorprende Margarita mentre avvelena il Tè di Bellita.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.