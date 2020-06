Anticipazioni TV

Trame e Riassunto delle puntate della Soap Una Vita in onda da lunedì 15 a venerdì 29 giugno 2020. Scopri le Anticipazioni della Soap per gli episodi in onda su Canale 5.

Trame di Una Vita per la settimana dal 15 al 19 giugno 2020

Puntata in onda Lunedì 15 giugno 2020

José è stato costretto ad informare Bellita e ad Arantxa di un drammatico accadimento: il teatro di loro proprietà a Buenos Aires è stato distrutto per via di un incendio. Sono dunque tempi duri per la famiglia Dominguez e José, per evitare il tracollo finanziario, progetta di esportare le olive di Cabrahigo vendendole con il nome della moglie Bellita, che però non è d'accordo.

Puntata in onda Martedì 16 giugno 2020

Al cuor non si comanda, e seppur Lucia provi a resistere, tornerà presto tra le braccia di Telmo, facendo impazzire di rabbia suo marito. Eduardo infatti scopre che i due sono stati insieme e affronta con violenza Lucia. L'aggressione sarà così feroce da farla finire in ospedale a causa di un malore.

Puntata in onda Mercoledì 17 giugno 2020

Prima la morte di Celia poi il ritorno in città di Ramon. Felipe non riesce proprio ad affrontare tanto dolore ne a controllare la sua rabbia, è per questo che si rifugia nell'alcol e si abbandona ad una vita di eccessi e dissolutezza. L'avvocato infatti, ricadrà presto nelle cattive abitudini e si presenterà ad Acacias ubriaco e in compagnia di due prostitute, sconvolgendo il quartiere.

Episodio in onda Giovedì 18 giugno 2020

Dopo l'aggressione di Eduardo, Lucia finisce in ospedale. E' in occasione di questa breve degenza che scopre qualcosa di terribile: è afflitta da un male incurabile. Il medico annuncia alla Alvarado, di avere solo poche settimane di vita a causa di un tumore ai polmoni. La ragazza implora il dottore di non dire nulla e inizia subito a pensare come sistemare le cose per Telmo e il suo amato Mateo. Purtroppo i suoi progetti vanno in fumo, dimessa dall’ospedale infatti, Eduardo la segrega in casa.

Episodio in onda Venerdì 19 giugno 2020

Felipe è chiuso in casa dopo lo scandalo della notte precedente. Ramon è dispiaciuto di vedere l'amico in questo stato e si sente responsabile di quello che gli sta capitando. In cerca di riscatto e con l'aiuto di Liberto il Palacios cerca quindi di dare una mano a Felipe.

