Una Vita Anticipazioni 9 settembre 2021: la trappola di Felipe per Genoveva!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 9 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Felipe elabora una contromossa, ma sembra rivelarsi un flop. Genoveva è troppo scaltra per cadere nella sua trappola!

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda 9 settembre 2021, alle 14.10, Felipe si mostra remissivo con sua moglie, le chiede scusa e si offre di assumere lui la sua difesa. Genoveva, però, non casca nella sua trappola.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva contro Felipe

Genoveva grazie all'aiuto della nuova alleata, Laura, è riuscita a liberarsi di Felipe e a metterlo in una posizione scomoda: l'avvocato si trova a fronteggiare una infamante accusa di stupro. Ma il piano per distruggere l'avvocato non è ancora giunto a compimento, la donna infatti, dopo aver pagato profumatamente Laura per avere portato a termine il suo sporco lavoro, si è intrufolata nello studio del marito per rubare un paio di chiavi e delle lettere in cui è presente la firma di Marcia. Il suo piano sarà subito chiaro, dopo un furioso scontro con il coniuge per le vie di Acacias infatti, vedremo la Dark Lady scrivere una lettera, indirizzata proprio a Felipe, in cui falsificherà la firma di Marcia. L'avvocato non solo non ritroverà più le vecchie missive conservate, ma ne vedrà arrivare di nuove e il mittente sarà proprio la defunta Sampaio.

Una Vita Anticipazioni: Felipe, furioso, promette vendetta alla Salmeron

La Salmeron, con impegno e pazienza, è riuscita ad imitare la scrittura di Marcia, a quel punto ha confezionato lettere cariche di odio indirizzate a Felipe, con lo scopo di farlo impazzire. Quando effettivamente Felipe ritroverà le missive andrà fuori di testa e Genoveva potrà festeggiare il raggiungimento del suo obiettivo. L'avvocato, dopo aver rivissuto con dolore per la morte della sua amata, deciderà di dare fuoco a quelle parole velenose e certo che si tratti di contraffazioni ad opera di Genoveva, cambierà la serratura di casa e inizierà a meditare vendetta. Genoveva intanto, continuerà a screditarlo pubblicamente!

Felipe elabora un piano per distruggere Genoveva. Nella Puntata di Una vita del 9 settembre 2021

Difendersi non basta, Felipe sa che deve attaccare per vincere questa guerra e deve farlo con astuzia, il suo nemico, Genoveva, infatti, è scaltro e senza scrupoli. In attesa del momento giusto per affondare il colpo mortale, l'avvocato capisce di dover elaborare un piano. A Felipe è subito chiaro che la prima mossa è: riconquistare la fiducia della Salmeron. Per far sì che Genoveva torni a credere nel loro matrimonio, l'uomo si mostrerà remissivo con sua moglie, le chiederà scusa e si offrirà di assumere la sua difesa. L'avvocato ha scelto l'aula di tribunale come campo di battaglia, certo che la sua preparazione e la familiarità con il luogo, gli garantiranno un vantaggio. Ma la Dark Lady non si lascerà ingannare, certa infatti che si tratti di una trappola, rifiuterà l'aiuto professionale dell'Alvarez Hermoso.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 6 al 12 settembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.