Una Vita Anticipazioni 7 settembre 2021: Cinta è incinta. Felicia pretende che anche Camino le dia un nipote!

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 7 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, la notizia della gravidanza di Cinta riempie di gioia Felicia, ma la Pasamar pretende che anche Ildefonso e Camino la rendano presto nonna.

Una Vita Anticipazioni: Felicia affronta Anabel

La bigotta Signora Pasamar, allarmata dalla inspiegabile felicità della figlia, vede nella disinibita nuova amica di Camino, Anabel, un serio pericolo per il suo matrimonio! La ragazza, imprigionata in un rapporto senza amore proprio per colpa di Felicia, deve restare lontana da tentazioni e distrazioni che la distolgano dal progetto matrimoniale. E' per questo che Felicia si intrometterà ancora una volta nella vita di Camino, rischiando di compromettere quello che in realtà sembra davvero un rapporto di disinteressata amicizia. La ristoratrice decide infatti di affrontare Anabel e metterla in guardia: "Camino è una donna sposata, è meglio che la lasci stare!"

Anabel non è l'unico impedimento per un matrimonio sereno, secondo Felicia infatti, per consolidare l'unione e liberarsi dello spettro di Maite, Camino deve impegnarsi per rimenere incinta. A dare maggior forza alla convinzione della donna, giunge la notizia di un'altra gravidanza: Cinta ed Emilio, il suo primogenito, aspettano un bambino. Un rapporto capace di dare i suoi frutti legando indissolubilmente moglie e marito, è dunque quello in cui nascono dei bambini. Se la vedremo gioire quindi per l'imminente nascita, vedremo al contempo la donna crucciata all'idea che sua figlia non si sia ancora messa al "riparo", dando un figlio a Ildefonso.

Felicia ignora la distanza e la freddezza del militare nei confronti della sua giovane sposa, attribuisce infatti ogni colpa a Camino, convinta che i suoi "perversi" gusti, le impediscono di amare suo marito e regalargli la gioia di un figlio. Mentre tutta Acacias dunque è in fermento per l'arrivo di un nuovo figlio del quartiere, Felicia pensa solo a premere su Camino e Ildefonso, affinché, come Cinta ed Emilio, la rendono al più presto nonna.

