Una Vita Anticipazioni 29 dicembre 2021: Felipe e Genoveva in luna di miele, ma Santiago è in agguato

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 29 dicembre 2021. Ecco cosa succederà con le Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5: Felipe propone a Genoveva di ripetere il loro viaggio di nozze, e Santiago prende informazioni sulla partenza della coppia. Che cosa avrà in mente di fare?

Una Vita Anticipazioni: Felipe promette di sorprendere Genoveva...

L'atteggiamento di Felipe rassicurerà Genoveva, la Salmeron infatti si renderà conto di essere riuscita finalmente a riconquistare la fiducia di suo marito, nonostante in tanti, insistenti, sabotaggi. Prima Libero, poi Casilda e ancora Ramon, eppure Felipe non sembra aver cambiato opinione di su di lei. L'Alverz Hermoso ha rifiutato ogni interferenza esterna, rivendicando il suo matrimonio e difendendo la sua felicità al fianco di Genoveva. Alla fine la Salmeron ha abbassato la guardia e Felipe le ha fatto una promessa speciale per dimostrarle il suo amore e la sua riconoscenza, annunciandole una proposta inattesa...

Una Vita Anticipazioni: Santiago origlia una conversazione tra Felipe e Genoveva

Nascosto in casa Dominguez, Santiago origlia i discorsi intimi di Genoveva e Felipe. Ignaro che l'avvocato, in passato tanto innamorato di Marcia, abbia perso la memoria, sospetta un cinico accordo tra Felipe e la Salmeron. Come è possibile infatti che siano tornati insieme e che vivano un matrimonio felice? Santiago si convince che i due fossero d'accordo fin dal principio e medita vendetta contro entrambi. E' per questo che quando sente la proposta di Felipe a Genoveva, capisce che si tratta dell'occasione giusta per mettere a segno il suo piano

Santiago pronto a mettere a segno la sua vendetta, nella Puntata di Una Vita del 29 dicembre 2021

Felipe ha promesso di sorprendere Genoveva e non si tira indietro, la sua sarà infatti una proposta davvero inaspettata e gradita. Genoveva ha fatto bene a fidarsi dell'Alvarez Hermoso, l'uomo dimostra di provare dei sentimenti sinceri e grande fiducia nei suoi confronti, tanto da chiederle di prendersi una vacanza insieme: una seconda luna di miele. La Salmeron, felicissima accetta, ignara che il pericoloso Santiago le stia alle calcagna. Il Becerra infatti, scoperti i progetti dei due sposini, sarà pronto ad agire e a mettere a segno la sua vendetta!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.