Una Vita Anticipazioni 23 dicembre 2021: Antonito deve prendere una importante decisione!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 23 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che, Antonito confida a Miguel di aver ricevuto dal congresso la proposta di presiedere un'importante commissione, ma confessa di non sapere se accettare, un po' per Lolita, un po' per paura di non essere all'altezza.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 23 dicembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Antonito confida a Miguel di aver ricevuto dal congresso la proposta di presiedere un'importante commissione, ma confessa di non sapere se accettare.

Una Vita Anticipazioni: Lolita non sta bene, il medico raccomanda riposo

In casa Palcios c'è un po' di preoccupazione per Lolita, tanto che anche la florida carriera di Antonito sembra essere improvvisamente passata in secondo piano. Non è stata la gelosia a causare il malore di Lolita in occasione della festa dei Bacigalupe, pare che la donna abbia più seri problemi di salute. Nessuna diagnosi ancora, ma il medico ha intanto consigliato a Lolita di riposarsi e ai familiari di non farla agitare.

Una Vita Anticipazioni: Antonito riceve una proposta dal congresso

La famiglia Palacios è in pena per il persistente malessere di Lolita, ma la moglie di Antonito è testa dura e sembra no voler proprio seguire i consigli del medico convinto che abbia bisogno di riposo e serenità. Intanto, Antonito riceve una misteriosa lettera contenente una importante richiesta del congresso. Una proposta super allettante per la sua carriera, ma che in questo momento di grande difficoltà famigliare, non fa che creargli altro che ansia.

Il Palcios non sa se accettare l'offerta del congresso, è preoccupato per Lolita. Nella Puntata di Una Vita del 23 dicembre 2021

Nella Puntata in onda vedremo il Palacios confidare al giovane Miguel di aver ricevuto dal congresso la proposta di presiedere un’importante commissione. Il figlio di Ramon però è molto combattuto, si tratta di un impegno troppo grande in questo particolare momento, viste le condizioni della povera Lolita. Inoltre a procurare ansia ad Antonito, è il pensiero di non esserne all’altezza. Purtroppo Lolita in questa particolare occasione non potrà essergli accanto per confortarlo e dargli coraggio, il Palacios infatti, rispettando i consigli del medico, preferirà non sconvolgere la sua serenità informandola di questa inaspettata offerta.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 20 al 26 dicembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.