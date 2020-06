Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni dell'Episodio di Una Vita di mercoledì 17 giugno 2020. Ecco le Trame e il Riassunto della Puntata in onda domani pomeriggio su Canale5.

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Una Vita in onda mercoledì 17 giugno 2020. Nella trama dell'episodio in onda su Canale5 alle 14.10, vedremo Felipe ancora non in grado di controllare la sua rabbia. L'avvocato non riesce a dimenticare quello che gli è successo e nonostante ci provi, ricade spesso nelle cattive abitudini. Si presenta così ad Acacias completamente ubriaco e in compagnia di due prostitute, sconvolgendo il quartiere. Tutti sono preoccupati per lui, soprattutto Ramon. Ma vediamo cosa accadrà domani.

Felipe non riesce a dimenticare Celia nelle Anticipazioni di Una Vita del 17 giugno 2020

È difficile per Felipe tornare alla normalità. L'Alvarez – Hermoso non riesce a dimenticare Celia e la sua tragica morte. Per questo sin dal funerale della sua adorata moglie si è lasciato andare a una vita di bagordi, senza riuscire a controllarsi. Dedito all'alcol, allo sperpero di denaro e alla dissolutezza, l'avvocato ha finito per distruggere la sua carriera e la sua reputazione. A nulla sono valsi i tentativi di Lucia di riportarlo sulla retta via e ora potrebbe davvero essere finito nel baratro. Felipe morirà?

Anticipazioni Una Vita: Ramon cerca invano di aiutare Felipe

Felipe sembrava aver trovato una via di fuga al suo dolore. Purtroppo però si è trattata solo di un'illusione ed è sfumata l'opportunità di un nuovo lavoro. Per l'avvocato si prevedono momenti ancora bui e non sarà semplice per i suoi amici aiutarlo. Ramon è corso in suo soccorso senza farsi notare ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il dolore è troppo grande ed è difficile dimenticare.

Una Vita Anticipazioni: Felipe si presenta a Calle Acacias con due prostitute

Felipe ha affrontato Ramon dopo aver scoperto che è stato lui a trovargli un nuovo lavoro e la rabbia gli ha impedito di riprendersi la sua vita. L'avvocato continua dunque a farsi trascinare dagli eventi tanto che, dopo essersi ubriacato sino a perdere il senno, si presenta a Calle Acacias con due prostitute. Nel quartiere è scandalo ma pare che all'Alvarez – Hermoso non importi più nulla della sua reputazione. Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano però che presto ci sarà una svolta... e la verità su Celia verrà a galla.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.