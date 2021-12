Una Vita Anticipazioni 16 dicembre 2021: Santiago spia Genoveva e Felipe, ma rischia di essere scoperto!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 16 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che, nascosto in casa Dominguez, Santiago origlia i discorsi intimi di Genoveva e Felipe e medita vendetta. Jacinto, sentendo dei rumori, va a controllare.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva teme il ritorno di...

All'ansia procurata da Mendez, che con tono minaccioso le ha annunciato indagini più meticolose sulla scomparsa di Velasco, se n'è aggiunta un'altra, causata da un misterioso individuo. Genoveva da giorni si sente osservata e in più di un'occasione ha sospettato di essere seguita, a confermare le sue paure è comparso un inaspettato dono davanti alla sua porta. Un pacco che l'ha lasciata sconvolta, il suo contenuto infatti, ha fatto sorgere molti dubbi nella Dark Lady riguardo ad un inaspettato e minaccioso ritorno...

Una Vita Anticipazioni: Santiago è di nuovo ad Acacias ed è pronto a vendicarsi!

Genoveva ha ricevuto un pacco che ha fatto sorgere in lei molti dubbi riguardo ad un possibile e minaccioso ritorno dal passato. A turbare la Dark Lady è il sospetto che Santiago sia rientrato nel quartiere per vendicarsi dell'omicidio di Marcia. Effettivamente i telespettatori vedranno il Becerra nascondersi in una delle abitazioni di Acacias 38, quella dei Dominguez, in visita alla figlia Cinta. Mentre dunque la Salmeron si struggerà nel dubbio, i fan della serie otterranno conferma riguardo alla misteriosa identità dell'uomo che minaccia Genoveva: si tratta proprio di Santiago e il suo scopo è quello presagito dalla crudele Salmeron!

Nella Puntata di Una Vita del 16 dicembre 2021: Santiago spia Genoveva e Felipe, ma Jacinto rischia di scoprirlo...

Nascosto in casa Dominguez, Santiago origlia i discorsi intimi di Genoveva e Felipe. Ignaro che l'avvocato, in passato tanto innamorato di Marcia, abbia perso la memoria, sospetta un cinico accordo tra Felipe e la Salmeron. Come è possibile infatti che siano tornati insieme e che vivano un matrimonio felice? Santiago si convince che i due fossero d'accordo fin dal principio e medita vendetta contro entrambi. La sua occupazione di casa Dominguez però non passa inosservata, Jacinto, pronto a vigilare sull'appartamento al momento disabitato, tiene occhi e orecchie ben aperti. L'uomo sente infatti dei rumori sospetti e va subito a controllare...

