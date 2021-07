Una Vita Anticipazioni 15 luglio 2021: Felipe scopre la verità sul conto di Genoveva

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 15 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Genoveva sorprende Marcia e Felipe in atteggiamenti intimi ed esige delle spiegazioni. L'avvocato le chiede così se è coinvolta nell'arrivo di Santiago, ma la donna nega e incolpa Marcia di essersi inventata tutto. Mendez confida a Felipe che è sempre più sicuro che Genoveva sia coinvolta nell'omicidio di Ursula e gli conferma che è stata lei a portare Santiago ad Acacias.

Una Vita Anticipazioni: Felipe ha aggredito e cacciato Marcia

Marcia ha cercato in ogni modo di informare l'Alvarez-Hermoso di quanto scoperto grazie ad Andrade, purtroppo senza successo. Ha provato anche ad andare a bussare alla sua porta, ma si è trovata di fronte Genoveva. Le due hanno iniziato a discutere animatamente, finché la Salmeron non ha messo in scena l'ennesima farsa: ha finto una caduta dalle scale spinta da Marcia. Felipe, scoperto quanto accaduto, ha preso le difese della moglie e aggredito verbalmente la Sampaio cacciandola via...

Una Vita Anticipazioni: Marcia informa Santiago di quanto le ha confessato Andrade

Nonostante la chiusura di Felipe, Marcia non si è arresa e, con cautela, ha tentato di riavvicinarlo. Alla fine l'ha avuta vinta: la Sampaio è riuscita a rivelare a Felipe cosa le ha confessato Andrade prima di morire. L'avvocato, sconvolto, si è lasciato andare con la brasiliana, in fondo mai dimenticata. I due sono a un passo dal baciarsi, quando Genoveva li sorprende. La Salmeron esigerà delle spiegazioni, ma Felipe non si lascerà intimorire e ne pretenderà altrettante sul suo coinvolgimento nell'arrivo di Santiago ad Acacias.

Mendez conferma a Felipe le parole di Marcia, nella Puntata di Una Vita del 15 luglio 2021

Genoveva nega ogni coinvolgimento con Santiago e incolpa Marcia di essersi inventata tutto. A confermare però le parole della Ex domestica è il commissario in persona. Mendez infatti, in un colloquio con Felipe, gli confida che è sempre più sicuro che Genoveva sia coinvolta nell'omicidio di Ursula e gli conferma che è stata lei a portare Santiago ad Acacias.

