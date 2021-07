Una Vita Anticipazioni 14 luglio 2021: Ramon e Antonito alla ricerca dell'acqua "miracolosa" che calmerà Moncho!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 14 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Ramon accetta che Moncho venga battezzato con l'acqua della Sorgente del Montone Blu e parte con Antonito per andarla a recuperare.

Ramon e Carmen hanno sempre sottovalutato maledizioni e riti propiziatori di Lolita e in più occasioni sono rifuggiti da tradizioni e gesti scaramantici della strana nuora. Credenze e stupidi pregiudizi non fanno per la coppia, ma il piccolo Mancho, da quando è nato, ha destabilizzato la serenità familiare. Nonostante la grande gioia, il bambino è un continuo piagnucolare, se ci fosse dunque una pozione magica in grado di calmarlo, Ramon e Carmen sarebbero pronti ad affidarsi ad essa senza indugio.

Una Vita Anticipazioni: Ramon e Carmen assecondano la stramba richiesta di Lolita

Quando Lolita suggerirà di battezzare Moncho con l'acqua della Sorgente del Montone Blu, un'acqua miracolosa secondo l'ex domestica, Ramon e Carmen non obietteranno, anzi, non avendo altre soluzioni, asseconderanno lo strambo suggerimento di Lolita con la speranza di mettere fine al calvario domestico. Ma Ramon farà di più, accetterà di accompagnare il figlio in questa assurda impresa.

Ramon e Antonito si mettono in viaggio per recuperare l'acqua "miracolosa", nella puntata di Una Vita del 14 luglio 2021

E' a Ramon e Antonito che toccherà recuperare un po' dell'acqua miracolosa necessaria a battezzare il nuovo arrivato. I due uomini infatti, pronti ad assecondare Lolita, con la speranza di riuscire finalmente a rasserenare il neonato, si metteranno subito in cammino per portare a termine il loro compito. Padre e figlio partiranno alla volta del Montene Blu, Carmen, seppur preoccupata, appoggerà il marito, convinta che non ci siano altre soluzioni!

