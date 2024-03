Un Posto al Sole Anticipazioni dall'11 al 15 marzo 2024: Rossella rischia di cadere in tentazione a poche ore dalle nozze!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dall'11 al 15 marzo 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dall'11 al 15 marzo 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 11 marzo 2024

Alberto è convinto di avere Clara in pugno ma la ragazza è sempre più preda dei dubbi. Una scoperta, inaspettata, potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Mariella ha vissuto dei momenti di grande tensione a causa di Guido ma ora le cose sembreranno risolversi. Diego comunica a Raffaele di aver preso una decisione molto importante per il suo futuro mentre Ida si trova sempre più in difficoltà. Vivere con i Ferri, esclusa dalla vita di Tommaso, sta diventando sempre più difficile. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole dell'11 marzo 2024.

Puntata in onda Martedì 12 marzo 2024

Rosa è certa che Clara ce l’abbia con lei ma in verità la Curcio è presa da una scoperta molto importante e sconvolgente, che potrebbe cambiare la sua vita e potrebbe portarla ad affrontare momenti molto difficili. Mariella, dopo lo spavento provato a causa di Guido, dimostra di essere sempre più affettuosa e comprensiva con il marito. Peccato però che il Del Bue cominci a manifestare un certo fastidio per le attenzioni della donna, che secondo lui stanno diventando soffocanti. Ida approfitta della sua serata libera per passare dei momenti piacevoli a Il Vulcano insieme a Diego. Marina e Roberto si arrabbiano per la sua assenza, che si prolunga per qualche ora in più rispetto al previsto. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 12 marzo 2024.

Puntata in onda Mercoledì 13 marzo 2024

Rossella è molto felice che i suoi amici le abbiano organizzato un addio al nubilato a sorpresa. Peccato però che con qualche bicchiere di troppo rischia di finire in tentazione. Clara va a trovare Eduardo in carcere e gli racconta della grande novità della sua vita. Il Sabbiese la stupisce con una reazione inaspettata e con una decisione totalmente inattesa. Manuela cerca di ripetersi che tra lei e Niko non ci possa essere niente e che tutto sia come prima. Peccato però che la ragazza sia ancora molto scossa per l’incontro tra il Poggi e Valeria, la sua ex fidanzata. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 13 marzo 2024

Puntata in onda Giovedì 14 marzo 2024

Filippo e Serena vogliono portare Irene dallo psicologo ma l’appuntamento potrebbe saltare sia per il comportamento della ragazzina sia da una scoperta inaspettata su di lei. Rossella è ancora turbata dalla vicinanza con Nunzio ma decide di concentrarsi sugli ultimi preparativi del suo matrimonio. Niko vuole continuare a frequentare Valeria e Manuela, che cerca di fingere che vada tutto bene, alla fine sceglie di parlare con il Poggi e di dirgli qualcosa di molto importante, che custodisce da tempo. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 14 marzo 2024

Puntata in onda Venerdì 15 marzo 2024

Il giorno delle nozze tra Rossella e Riccardo è arrivato. La Graziani è bellissima nel suo abito bianco e circondata dall’affetto di tutta la sua famiglia e dei suoi cari. Serena e Filippo hanno scoperto che Irene sta usando il vecchio cellulare della madre e sta guardando alcuni video non adatti alla sua età. I due dovranno farle un discorsetto per farle capire i rischi che corre usando i social senza la supervisione dei suoi genitori. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 15 marzo 2024

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.