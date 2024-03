Un Posto al Sole Anticipazioni 11 marzo 2024: Alberto pensa di avere Clara in pugno ma lei ha un dubbio atroce

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rai3 l'11 marzo 2024, alle ore 20.50,

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rai3 l’11 marzo 2024, alle ore 20.50, Alberto penserà di avere in pugno Clara. Il Palladini crederà di aver riconquistato la sua ex e di averla convinta a dimenticare il passato e ricominciare da capo con lui. Peccato che la Curcio non stia pensando a lui e al loro amore. La ragazza verrà presa dal panico e comincerà a farsi largo in lei un dubbio che, se verrà confermato, cambierà per sempre la sua vita e quella di qualcun altro. Intanto Mariella, dopo il grande spavento provato per Guido, comincerà a pentirsi di aver pensato di vendicarsi del marito e cercherà di stargli più vicino.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto crede di avere in pugno Clara

Clara è tra le grinfie di Alberto, di nuovo. Il Palladini sembra aver fatto bene i conti e pare aver trovato il modo di tenere sotto il suo controllo la Curcio ma soprattutto di convincerla a dare un’altra opportunità alla loro coppia. L’avvocato sarà sempre più convinto che con la loro convivenza, le cose si siano sistemate, ma dovrà fare i conti con una Clara cambiata e preoccupata di quello che pensa Eduardo, ora al corrente delle sue decisioni. Ma ci sarà qualcos’altro che turberà la bella mamma di Federico.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Un dubbio sconvolge Clara

Clara sarà molto in ansia per quello che Eduardo pensa di lei. La ragazza sa che il Sabbiese è al corrente del suo trasferimento a casa di Alberto e teme che ce l’abbia con lei. A peggiorare la sua ansia ci si metterà pure un dubbio, sempre più pressante e spaventoso. Se questa ipotesi sarà confermata, la sua vita e quella di tutti coloro che le sono intorno, potrebbe cambiare. Che si tratti di una gravidanza? Clara potrebbe sospettare di aspettare un figlio da Eduardo?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella pronta a scusarsi con Guido

Mariella ha passato giorni e giorni a escogitare la sua vendetta contro Guido e contro la sua pigrizia. Peccato che le cose le si siano ritorte contro. L’Altieri ha vissuto momenti di grande spavento a causa di un incidente accorso a suo marito e la cosa l’ha fatta sentire in colpa per i brutti scherzi che voleva giocargli, per rifarsi della sua pigrizia. La vigilessa comincerà a occuparsi costantemente del maritino, arrivando a essere persino fastidiosa.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.