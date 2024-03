Un Posto al Sole Anticipazioni 13 marzo 2024: Un addio al nubilato con sorpresa. Rossella rischia di cadere in tentazione!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Rossella, durante il suo addio al nubilato, rischierà di cadere in tentazione con Nunzio...

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 13 marzo 2024, alle ore 20.50, Rossella sarà molto felice che i suoi amici le abbiano organizzato un addio al nubilato a sorpresa. La ragazza vorrà godersi la serata ma qualche bicchiere di troppo potrebbe portarla a cedere a una tentazione a lungo tenuta a bada. Intanto Clara deciderà di andare a trovare Eduardo in carcere, per rivelargli di persona cosa le sta succedendo. La reazione del Sabbiese a questa notizia, sarà completamente inaspettata. Manuela continuerà a ripetersi di non dover essere gelosa di Niko e Valentina ma farà molta fatica a togliersi dalla mente l’idea che il Poggi stia frequentando la sua ex.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella rischia di cadere in tentazione

Le nozze di Rossella e Riccardo si avvicinano e presto i due convoleranno a nozze. Prima però la bella Ross sarà invitata a godersi gli ultimi momenti da nubile. I suoi amici le organizzeranno un addio al nubilato a sorpresa e la ragazza sarà molto felice di potersi lasciare andare e divertire, dopo giorni passati a organizzare e controllare le ultime cose per il suo grande giorno. Peccato però che qualche bicchiere di troppo finirà per farle rischiare di cadere in tentazione… ovviamente con Nunzio. I due ragazzi si troveranno pericolosamente vicini e la passione che provano l’uno per l’altra potrebbe scoppiare. Succederà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara pronta a rivelare a Eduardo le sue grandi novità

Clara ha un dubbio atroce da diversi giorni e sa che se dovesse essere confermato, la sua vita cambierà radicalmente. La ragazza teme di essere rimasta incinta. La Curcio deciderà di parlarne con il Sabbiese e lo raggiungerà in carcere. Il loro incontro avrà un esito completamente inaspettato. Eduardo prenderà una decisione completamente diversa da quanto la ragazza potesse immaginarsi. Ma cosa succederà? Clara sarà costretta a tornare a casa e a lasciarsi andare al corteggiamento serrato di Alberto?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela non riesce a non essere gelosa di Niko

Niko ha incontrato una sua vecchia fiamma e ha continuato la vacanza in Trentino passando dei momenti molto dolci e quasi romantici con lei. Manuela lo è venuta a sapere e non ha gradito questo incontro inaspettato. La Cirillo non riuscirà a nascondere la sua gelosia cocente e nonostante cerchi di non pensarci, finirà purtroppo per comprendere di non poter fare a meno di farlo. Riuscirà mai a liberarsi di questo strano legame che ha con il Poggi?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.