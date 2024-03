Un Posto al Sole Anticipazioni 15 marzo 2024: Rossella e Riccardo sull'altare. Si sposeranno?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che il giorno delle nozze di Rossella e Riccardo è arrivato. I due si sposeranno?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 15 marzo 2024, alle ore 20.50, Rossella e Riccardo saranno pronti ad attraversare la navata della chiesa e diventare marito e moglie. La Graziani sarà molto bella nel suo abito bianco, circondata da tutti i suoi cari. Ma come andrà a finire? Le nozze verranno celebrate o qualcosa andrà storto? Intanto Serena e Filippo, ora al corrente di cosa stia davvero succedendo alla loro Irene, cercheranno di trovare le parole giuste per far capire alla loro bambina che l’uso dei social, senza supervisione degli adulti, potrebbe essere pericoloso.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella e Nunzio pericolosamente vicini… e ora?

L’addio al nubilato di Rossella è stato a sorpresa e ha riservato sorprese. La Graziani ha rischiato di cedere alla tentazione con Nunzio e ora non riesce a togliersi dalla mente tutto questo. Nonostante si sia buttata di nuovo a capofitto sui preparativi delle sue nozze con Riccardo, la dottoressa non è riuscita a dimenticare quello che ha provato e che prova, stando vicino al Cammarota. Peccato però che il giorno del matrimonio sia ormai arrivato e che sia molto difficile, ora, tornare indietro. Cosa deciderà di fare?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella e Riccardo si sposeranno?

Il giorno delle nozze di Rossella e Riccardo è arrivato e per entrambi sarà il momento delle grandi decisioni. Tutti e due sanno di provare dei sentimenti contrastanti per questo grande momento e per il futuro che li aspetta. Rossella sarà bellissima nel suo abito bianco e circondata dai suoi cari ma nella sua testa c’è un grande caos. I sentimenti che prova per Nunzio non solo non sono cessati ma hanno persino continuato a tormentarla. E Riccardo non è da meno, visto quanto successo con Virginia. I due capiranno di doversi chiarire prima di diventare marito e moglie?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo e Serena pronti a fare un discorsetto a Irene

Filippo e Serena hanno finalmente scoperto cosa tormenti così tanto Irene. I due sono venuti a conoscenza che la loro bambina ha cominciato a seguire un’influencer adolescente, che le ha messo strane idee in testa. I suoi genitori, preoccupati per non essersi accorti prima della cosa, cercheranno di trovare le parole adatte per farle capire quali rischi corre nel seguire i social senza la loro supervisione. Riusciranno a farle comprendere che sul web non è tutto oro quello che luccica?

