Un Posto al Sole Anticipazioni 12 marzo 2024: Clara ha un dubbio... la sua vita sta per cambiare?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Clara cercherà di capire se i suoi dubbi corrispondano a verità mentre Ida sarà controllata a vista dai Ferri.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 marzo 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Clara comincerà a indagare sul suo dubbio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Curcio cercherà di capire se le sue ipotesi corrispondano a verità; se così fosse la sua vita cambierebbe totalmente. Rosa si renderà conto che qualcosa non va con la sua amica e penserà che sia arrabbiata con lei. Intanto Mariella comincerà a dimostrarsi sempre più affettuosa con Guido, dopo quello che è successo a suo marito. Il suo comportamento diventerà però asfissiante per il suo consorte. Ida approfitterà della sua giornata libera per passare dei momenti di spensieratezza con Diego. La ragazza si attarderà e Marina e Roberto inizieranno a essere infastiditi dalla sua prolungata assenza.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara ha un dubbio atroce. La sua vita sta per cambiare?

Alberto pensa di avere Clara in pugno ma non sa che la sua ex non solo non sta pensando al loro amore ma è tormentata da un dubbio atroce, che non coinvolge lui direttamente. La ragazza è consapevole che se le sue ipotesi corrispondessero al vero, la sua vita e quella di Federico, cambierebbero per sempre. Prima di fare delle mosse azzardate, Clara cercherà di vederci chiaro e di non far capire a nessuno, Alberto in primis, cosa sta provando. Rosa, che la conosce da anni, capirà che qualcosa la turba e penserà che il comportamento distaccato dell’amica, sia dovuto al fatto che ha detto tutto a Eduardo. Ma la verità sarà ben’altra e forse sarà presto rivelata una gravidanza.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella soffoca Guido di attenzioni

Mariella si è pentita di aver volutamente trascurato Guido. L’Altieri voleva dargli una lezione per vendicarsi della sua pigrizia in casa ma il Del Bue ha finito per mettersi nei guai. La vigilessa, presa dai sensi di colpa, ha già cominciato a occuparsi del marito senza sosta, peccato però che le sue attenzioni diventeranno soffocanti e daranno fastidio al suo consorte. Guido spererà che Mariella non lo tormenti così tanto ma lo lasci, almeno un po’, in pace.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida mette in allarme Marina e Roberto

Ida approfitterà del suo giorno libero per passare del tempo in compagnia di Diego. I due ragazzi, dopo momenti di tensione, stanno cercando di recuperare il loro rapporto e proprio per questo si lasceranno andare in chiacchiere a Il Vulcano. Peccato però che la cosa non faccia piacere a Marina e Roberto. I due, non vedendo Ida tornare all’ora stabilita, cominceranno a innervosirsi e finiranno per prendersela con lei, imponendole un altro atteggiamento. La giovane si troverà ancora una volta schiacciata dal controllo ossessivo dei Ferri.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 marzo 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.