Un Posto al Sole Anticipazioni dal 9 al 13 settembre 2024: Claudia e Guido si mettono insieme. Per Mariella è la fine!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 9 al 13 settembre 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 9 settembre 2024

Dopo averle provate tutte per far ritrattare la deposizione a Lara, Ferri decide di rivolgersi direttamente a Filippo e Serena e fargli una richiesta inaspettata. Mariella è disperata per la sua crisi familiare. Intanto Guido si riavvicina a Claudia spingendo Silvia a fare due chiacchiere con la sua vecchia amica.

Puntata in onda Martedì 10 settembre 2024

Roberto chiede a Filippo e Serena di prendere in affido Tommy pur di non lasciarlo nelle mani di Ida. Non solo. È lo stesso Ferri a testimoniare in tribunale rendendo ancora più difficile la posizione di Ida. Claudia a Napoli e Silvia le chiede di non mettersi più in mezzo tra Guido e Mariella. Claudia deciderà di seguire i consigli della sua amica? Nel frattempo Samuel sente forte la mancanza di Micaela e decide di inventarsi un piano per farla tornare.

Puntata in onda Mercoledì 11 settembre 2024

Prosegue il processo sulla vicenda del piccolo Tommaso con Ida e Magdalena che si danno le colpe di quanto accaduto. Intanto Guido e Claudia decidono di viversi la loro storia e Silvia è costretta a informare Mariella della situazione. Samuel si servirà del piccolo Jimmy per riconquistare Micaela. Nel frattempo Valeria continua a criticare la presenza ingombrante di Renato.

Puntata in onda Giovedì 12 settembre 2024

Iniziano le indagini per scoprire il traditore che ha svelato il luogo segreto di Sabbiese al boss Torrente. Intanto, Alberto non nasconde la sua paura. Intanto Magdalena lancia una deposizione che finisce per mettere davvero in cattiva luce Ida. Diego prova a sostenerla. Nonostante i tentativi di Silvia di farli tornare insieme, Guido e Mariella sembrano essere davvero arrivati al capitolo finale della loro storia.

Puntata in onda Venerdì 13 settembre 2024

Alberto è preoccupato e terrorizzato dalla possibilità di finire nel mirino di Angelo Torrente. Manuela continua ignorare Costabile, mentre tra Niko e Valeria il rapporto diventa sempre più solido. A grande sorpresa, arriva la proposta di Nunzio e Diana di rinnovare il Caffè Vulcano.

