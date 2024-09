Un Posto al Sole Anticipazioni 9 settembre 2024: Roberto sconvolge Filippo. Vuole che prenda lui Tommy in affido!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 settembre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai3, Roberto chiede a Filippo e Serena di prendere Tommy in custodia. Cosa farà il Sartori?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 9 settembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Roberto passerà alla fase due del suo perfido piano. Dopo aver tentato invano di convincere Lara a ritrattare la sua deposizione, Ferri sceglierà di rivolgersi a Filippo e di chiedergli un enorme favore. Senza mezzi termini, il manager chiederà al figlio di prendere Tommy in custodia e di crescerlo insieme a Serena e alle sue figlie. Tutto gli sembrerà meglio che lasciare il bambino nelle mani di Ida e permettere alla ragazza di vincere la loro guerra. Intanto Mariella sarà sempre più triste per la crisi in cui è caduto il suo matrimonio e le cose sono destinate a precipitare visto che Claudia, tornata a Napoli, si vorrà riavvicinare a Guido. Silvia sarà costretta a intervenire.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto sempre più in crisi

Il processo a carico di Lara e Magdalena è iniziato e purtroppo, come Roberto temeva, la Martinelli non ha testimoniato a suo favore. L’inaspettata conversione della donna, l’ha portata a raccontare la verità dei fatti, favorendo di fatto la tesi di Ida. Ferri è fuori di sé dalla rabbia e tenterà ancora di convincere la donna, sua ex, a ritrattare e a permettere che Tommaso cresca in una famiglia agiata e non con la sua vera madre che, per lui, non potrà dargli quello di cui ha bisogno. Il manager vorrà a tutti i costi vincere una guerra che ormai dura da tanto e che sperava di risolvere molto più velocemente di quanto stia accadendo. Per questo penserà di passare al piano B, quello che aveva lasciato per ultimo ma che si sta rivelando il più fattibile, viste le ultime vicende che lo hanno reso protagonista e che gli hanno impedito di intervenire come lui avrebbe voluto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto passa al piano B, ovvero Filippo e Serena!

Roberto non vorrà permettere a Ida di averla vinta e questo lo spingerà a fare di tutto affinché la ragazza non ottenga la custodia di Tommy. Ma visto che Lara non vorrà collaborare e vedendo Magdalena una pedina impazzita, deciderà di passare la piano B. Si rivolgerà a Filippo e Serena e chiederà loro di prendere in affido il piccolo Tommaso, presentandosi davanti al giudice non solo come una coppia assennata e stabile ma anche come dei genitori giovani, in grado di potersi occupare anche in futuro del bambino. Ma cosa farà il Sartori davanti a una richiesta così assurda? Accetterà di aiutare il padre, che non ha mai visto così premuroso con un figlio?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Claudia torna per stare con Guido

Tra Mariella e Guido non è tornata la pace, anzi! I due si sono sempre più allontanati tanto da portare il Del Bue a lasciare definitivamente la sua casa, capito di non poter più stare vicino a sua moglie. Mariella sarà sempre più atterrita dai fatti e le cose sono destinate a peggiorare a causa di Claudia, che tornerà a Napoli stavolta per restare accanto al vigile. Silvia sarà costretta a intervenire per impedire che la sua amica si metta in mezzo, ancora una volta e definitivamente, nel matrimonio tra l’Altieri e suo cugino. Riuscirà a impedire il caos?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.